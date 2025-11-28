Suscríbete
Lifestyle

Soho House Ciudad de México celebra las tradiciones mexicanas

Una celebración donde la tradición se encuentra con la creatividad y la elegancia, y donde recordar se convirtió en bailar, reír y compartir momentos únicos

Noviembre 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El pasado 7 de noviembre, Soho House Ciudad de México vivió su noche más vibrante y emotiva del año con Amor Eterno, su fiesta anual de Día de Muertos.

La música fue el corazón de la noche: dj sets de Elsa Bor, Operación Tormenta, Sussy Oh y DJ Escoby llenaron la Casa de energía, mientras los altares contemporáneos y las flores de cempasúchil envolvieron a todos los presentes en un ambiente lleno de luz, memoria y espíritu mexicano.

Amor Eterno no solo celebró la vida y el recuerdo, sino también la comunidad: socios, amigos y artistas se unieron en una experiencia que combinó tradición, diversión y sofisticación, recordándonos que el amor, la memoria y la cultura son eternos.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
