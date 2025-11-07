Suscríbete
5 lugares en CDMX donde el arte y la comida se encuentran

Los espacios perfectos para una primera cita o una tarde distinta en la ciudad con comida y arte

November 06, 2025 • 
Tania Franco
¡Arte y comida! 5 lugares en CDMX donde puedes comer, escuchar música y vivir algo diferente

La Ciudad de México nunca deja de reinventarse. Cada esquina parece esconder un nuevo plan: un lugar donde el arte, la gastronomía y la creatividad se dan la mano para ofrecer experiencias que van más allá del simple hecho de comer.

Si buscas un sitio con encanto, ideal para una cita o una tarde con amigos, aquí te compartimos cinco lugares donde la cultura y el sabor conviven en perfecta armonía.

Plumbago: amor, arte y cocina mediterránea

Río Nilo 92, Cuauhtémoc.

En el corazón de la Cuauhtémoc, Plumbago nació de una historia de amor con sabor español. Sus fundadores mexicanos se conocieron en España —ella en Sevilla, él en Madrid— y decidieron unir sus pasiones en un restaurante que celebra la cocina mediterránea y las artes visuales.

Bajo la dirección del chef Emilio Díaz, formado en técnicas españolas, el menú combina ingredientes frescos con la esencia del sur de Europa. Además, los sábados se transforman en noches especiales: hay música en vivo, stand up y exposiciones temporales de fotografía que convierten la cena en una experiencia cultural.

Plumbango - Comida mediterránea

Bazar Fusión: diseño mexicano y buen café

Calle Londres 37, Juárez

Ubicado en una casona de la colonia Juárez, Bazar Fusión es el primer espacio dedicado al diseño mexicano en la CDMX. Aquí puedes encontrar ropa, arte, joyería y decoración, todo hecho por creativos nacionales.

Y si el plan incluye desayuno o café, dentro del bazar se encuentra Petit Roquefort, un rincón encantador que ofrece repostería, pan artesanal y eventos esporádicos de stand up comedy. Ideal para pasar una mañana inspiradora rodeado de talento local.

Cine Tonalá: películas, arte y gastronomía

Tonalá 261, Roma Sur.

Más que un cine, Cine Tonalá es un punto de encuentro para los amantes del séptimo arte, la música y la buena comida. Su carta combina comfort food con ingredientes orgánicos, mientras que su cartelera presenta cine independiente, documentales y producciones nacionales.

El Péndulo: entre libros, comida y música

Sucursales en Roma, Polanco, Condesa y San Ángel.

Un clásico que nunca falla. El Péndulo combina librería, cafetería y restaurante en un solo lugar, creando un refugio para quienes buscan un respiro del ritmo urbano.

Entre sus estanterías se sirven desayunos y platillos que acompañan lecturas, presentaciones de libros y conciertos acústicos. Perfecto para una cita tranquila o una tarde literaria con café y buena conversación.

Ajeno: vinilos, mixología y música en vivo

Álvaro Obregón 126, Roma Norte.

En Roma Norte, Ajeno es uno de los espacios más atractivos para quienes disfrutan del buen ambiente. Combina restaurante, barra de café y cocktail bar con un toque artístico.

Su propuesta gira en torno a la música en vinilo, con sesiones en vivo los fines de semana y una cocina de autor que mezcla influencias contemporáneas. Ideal para un date night con buena energía y estilo.

Estos espacios demuestran que la CDMX no solo se saborea: también se escucha, se mira y se siente. Entre risas, canciones, libros y luces suaves, cualquier cena puede convertirse en una historia que recordar.

