Entretenimiento

Owen Cooper hace historia al ganar un Globo de Oro a sus 16 años

El actor se convirtió en el más joven en ganar este premio a Mejor Actor de reparto en televisión por su papel en la serie “Adolescencia” de Netflix

Enero 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
A sus 16 años, Owen Cooper es el más joven el Globo de Oro en dicha categoría y el segundo más joven en ganar un premio de actuación en la historia de estos galardones. Ricky Schroder tiene ese honor desde 1980, cuando fue premiado como mejor nueva estrella a los nueve años.

El actor protagonizó la miniserie británica “Adolescencia” de cuatro capítulos sobre el asesinato de una chica de 13 años. En la serie, el joven llamado Jamie es arrestado acusado de la muerte de su compañera de clase.

En su discurso dijo, “estar aquí con un Globo de Oro no parece real en absoluto. Qué viaje tan increíble hemos vivido mi familia y yo. Estaremos eternamente agradecidos por lo que estas personas han hecho por mí y por mi familia. Esto comenzó como algo en lo que pensaba que podría ser bueno o quizá pésimo, nunca lo sabré, así que me arriesgué y me apunté a clases de teatro. Yo era el único menor en esa clase, era vergonzoso, pero lo superé. Pero sigo siendo un aprendiz, sigo aprendiendo cada día. Sigo aprendiendo de las personas que están adelante de vosotros y delante de mí, que me han inspirado. No estaría aquí sin vosotros, chicos”, dijo entre las risas y aplausos del público.

En la categoría, Cooper superó a Billy Crudup, Walton Goggins y Jason Isaacs, así como a su compañero de elenco, Ashley Walters. Este premio llega después de que el actor obtuviera un Emmy por el mismo papel, lo que lo posiciona como la persona más joven en ganar de manera consecutiva un Emmy y un Golden Globe.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
