Kendall Jenner revela la verdad de las supuestas cirugías en su rostro

La modelo se sinceró sobre si se ha sometido o no a cirugía estéticas para mejorar su aspecto físico

Enero 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Kendall Jenner aseguró que nunca se ha realizado ninguna cirugía estética, pero sí se ha sometido a tratamientos para mejorar su apariencia. Ante las constantes especulaciones sobre supuestos arreglos que se ha hecho, la modelo habló del tema en el podcast In Your Dreams with Owen Thiele.

Jenner reaccionó a los comentarios de que su imagen ha sido “construida” a base de intervenciones quirúrgicas y expresó, “cuando una persona en internet quiere creer algo, no hay forma de convencerla de lo contrario. No voy a sentarme aquí a convencer a nadie de que no lo he hecho; hay todo un mundo en internet que piensa que me he hecho una reconstrucción facial completa”.

“Nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nunca me he hecho nada”, dijo durante la charla y añadió, “lo juro por Dios, por todo lo que amo, nunca me he hecho una cirugía en la nariz”.

La modelo dijo que los cambios en sus facciones son naturales, además del tratamiento contra el acné que siguió durante años. Kendall explicó que recurrió a Accutane, un medicamento indicado para casos severos, problema con el que volvió a lidiar en 2021. Según Kendall, esto pudo influir en la apariencia de su nariz, haciéndola lucir menos gruesa.

Además, confesó que se ha sometido a tratamientos, “he hecho dos rondas de baby botox en la frente. Eso es todo. Fue lo único que me puse”, aunque dijo que no fue de su agrado “no me gustó, y no me encanta, a veces lo considero, pero mis cejas son tan rectas y están tan cerca de mis ojos que en realidad disfruto mucho el movimiento que tengo”. También, mencionó que se ha hecho tratamientos como PRP y microneedling, enfocados en el cuidado de la piel y las cicatrices de acné.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
