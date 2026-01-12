Suscríbete
Rose Byrne rinde homenaje al vestido más icónico del cine en los Globos de Oro

La actriz australiana se coronó como la mejor vestida de la alfombra roja

Enero 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
golden-globes.jpeg

Rose Byrne no solo triunfó al ganar el Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia, sino que también impactó con su look verde esmeralda de Chanel.

El look de Rose inspirado en el vestido verde de Keira Knightley en “Expiación”, se convirtió en el protagonista de la noche. Para recoger el importante premio, Byrne confió en Chanel y en la estilista Kate Young para llevar un estilo elegante y cinematográfico.

EL vestido que Keira llevó en la película de Joe Wright sigue siendo, casi dos décadas después, es uno de los diseños más icónicos de la historia del cine. Creado por la figurinista Jacqueline Durran, el vestido fue concebido para una escena concreta, sin imaginar el impacto cultural que tendría. Inspirado en los años 30, aquel dress de seda destacaba por su movimiento, su espalda baja y por su tono verde, símbolo de sensualidad y elegancia. Desde entonces, el diseño ha sido reinterpretado en numerosas ocasiones.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 1.02.42 PM (1).jpeg

El look de la australiana confeccionado en seda, presentaba una silueta fluida para que se deslizara con naturalidad en su cuerpo. De tirantes finos y con escote en V y decorado con pedrería en el mismo tono, dejando su espalda al descubierto para concluir en una cola que quedó arrastrando por la alfombra.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 1.02.42 PM.jpeg

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
