Rose Byrne rinde homenaje al vestido más icónico del cine en los Globos de Oro

Rose Byrne no solo triunfó al ganar el Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia, sino que también impactó con su look verde esmeralda de Chanel.

El look de Rose inspirado en el vestido verde de Keira Knightley en “Expiación”, se convirtió en el protagonista de la noche. Para recoger el importante premio, Byrne confió en Chanel y en la estilista Kate Young para llevar un estilo elegante y cinematográfico.

EL vestido que Keira llevó en la película de Joe Wright sigue siendo, casi dos décadas después, es uno de los diseños más icónicos de la historia del cine. Creado por la figurinista Jacqueline Durran, el vestido fue concebido para una escena concreta, sin imaginar el impacto cultural que tendría. Inspirado en los años 30, aquel dress de seda destacaba por su movimiento, su espalda baja y por su tono verde, símbolo de sensualidad y elegancia. Desde entonces, el diseño ha sido reinterpretado en numerosas ocasiones.

El look de la australiana confeccionado en seda, presentaba una silueta fluida para que se deslizara con naturalidad en su cuerpo. De tirantes finos y con escote en V y decorado con pedrería en el mismo tono, dejando su espalda al descubierto para concluir en una cola que quedó arrastrando por la alfombra.