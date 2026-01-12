Suscríbete
De qué trata la película “Hamnet”, ganadora en los Globos de Oro 2026

La cinta ganó el premio a la Mejor Película durante la edición 83 de los Globos de Oro realizados en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California

Enero 12, 2026 
Diana Laura Sánchez
La película de drama basada en la novela homónima de 2020 escrita por la irlandesa Maggie O’Farrell, sobre el hijo de William Shakespeare dirigida por la cineasta Chloé Zhao, también se llevó el globo de oro a Mejor Actriz para Jessie Buckley. Hamnet se estrenará en cines de México el 22 de enero y además está disponible en Apple TV.

Protagonizada por Paul Mescal y Jessie, la cinta está ambientada en la Inglaterra de 1580, se centra en la vida de Agnes, una mujer con dones especiales para la sanción y su esposo, un joven preceptor de latín con un talento inmenso pero sin fortuna. La trama se basa en la trágica muerte de su hijo de 11 años, Hamnet, a causa de la peste bubónica.

La cinta explora el duelo, el amor conyugal y la forma en que la pérdida influye en la creación artística, ofreciendo una mirada emocional al entorno del célebre dramaturgo. La película pone el foco especialmente a la figura de Agnes, una mujer fuerte y sensible que enfrenta la devastación emocional tras la muerte de su hijo. A través de una narrativa contemplativa, Hamnet reflexiona sobre el dolor, la memoria y el origen emocional que habría inspirado una de las obras más famosas de Shakespeare.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
