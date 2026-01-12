Suscríbete
Entretenimiento

Lista de ganadores de los Globos de Oro 2026

Ayer se reconoció lo mejor del cine y la televisión en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles

Enero 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
ganadores-golden-globesjpeg

La 83 edición de los Globos de Oro estuvo llena de sorpresas, los premios principales fueron para Hamnet, que se proclamó Mejor Película Dramática y “Una batalla tras otra”, como Mejor Comedia o Musical. Timothée Chalamet se llevó el premio a Mejor Actor por su papel protagonista en Marty Supreme.

A continuación te presentamos la lista de ganadores de todas las categorías:

En las categorías de cine:

  • Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao
  • Mejor película de comedia o musical: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”), de Paul Thomas Anderson
  • Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, por Hamnet
  • Mejor actor, drama: Wagner Moura, por O Agente Secreto (“El agente secreto”)
  • Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te daría una patada”)
  • Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, por Marty Supreme
  • Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Mejor película de habla no inglesa: O Agente Secreto (“El agente secreto”), de Kleber Mendonça Filho
  • Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Mejor guion: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Mayor logro cinematográfico de taquilla: Sinners (“Los pecadores”)
  • Mejor película animada: Kpop Demon Hunters (“Las guerreras del K-pop”)
  • Mejor canción: Golden, de Kpop Demon Hunters (“Las guerreras del K-pop”)

En las categorías de TV:

  • Mejor serie limitada: Adolescence (“Adolescencia”)
  • Mejor serie, drama: The Pitt
  • Mejor serie, musical o comedia: The Studio
  • Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión: Michelle Williams, por Dying For Sex
  • Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión: Stephen Graham, por Adolescence (“Adolescencia”)
  • Mejor actriz de serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus
  • Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt
  • Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, por Hacks
  • Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio
  • Mejor actriz de reparto de miniserie, antología o película para televisión: Erin Doherty, por Adolescence (“Adolescencia”)
  • Mejor actor de reparto de miniserie, antología o película para televisión:: Owen Cooper, por Adolescence (“Adolescencia”)
  • Mejor actuación en monólogo de humor: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
  • Mejor pódcast: Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
Globos de oro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
golden-globes-premios-2024.png
Entretenimiento
Lo que tienes que saber de los Globos de Oro 2026
Enero 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
britney-spears-colaboracion-balenciaga.jpg
Entretenimiento
Britney Spears da una pista sobre su regreso a los escenarios
Enero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
kendall jenner devin booker
Entretenimiento
Kendall Jenner aclara los rumores sobre su orientación sexual
Enero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
victoriabeckham.jpeg
Entretenimiento
Brooklyn Beckham exige hablar con sus padres solo mediante sus abogados
Enero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Verónica Castro celebra 51 años de trayectoria
Entretenimiento
Verónica Castro celebra 51 años de trayectoria
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón
paulina-rubio-pierde-custodia-de-su-hijojpg
Entretenimiento
Paulina Rubio vende su residencia por más de 16 mdd
La residencia “Ananda” en Miami es emblemática por su diseño arquitectónico
Enero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
camila-sodi-marina-tavira-diego-luna.jpg
Entretenimiento
Camila Sodi le dedicó un lindo mensaje a la novia de Diego Luna: ¿cómo es hoy la relación entre ellos?
Marina de Tavira y Diego Luna llevan ya un tiempo juntos, mientras que Camila es madre de dos hijos con el actor
Enero 18, 2024
 · 
Héctor L. Vidal
¡El momento más divertido de la noche! Jacob Elordi hace reír a DiCaprio, Benicio y Del Toro mientras los fotografía
Entretenimiento
¡El momento más divertido de la noche! Jacob Elordi hace reír a DiCaprio y Del Toro mientras los fotografía
El actor captó un momento espontáneo junto al elenco de ‘Una batalla tras otra’, y su peculiar método para hacerlos reír se volvió viral
Enero 10, 2026
 · 
Tania Franco