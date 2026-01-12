Lista de ganadores de los Globos de Oro 2026

La 83 edición de los Globos de Oro estuvo llena de sorpresas, los premios principales fueron para Hamnet, que se proclamó Mejor Película Dramática y “Una batalla tras otra”, como Mejor Comedia o Musical. Timothée Chalamet se llevó el premio a Mejor Actor por su papel protagonista en Marty Supreme.

A continuación te presentamos la lista de ganadores de todas las categorías:

En las categorías de cine:

Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao

Mejor película de comedia o musical: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”), de Paul Thomas Anderson

Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, por Hamnet

Mejor actor, drama: Wagner Moura, por O Agente Secreto (“El agente secreto”)

Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te daría una patada”)

Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value ("Valor sentimental")

Mejor película de habla no inglesa: O Agente Secreto (“El agente secreto”), de Kleber Mendonça Filho

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor guion: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mayor logro cinematográfico de taquilla: Sinners (“Los pecadores”)

Mejor película animada: Kpop Demon Hunters (“Las guerreras del K-pop”)

Mejor canción: Golden, de Kpop Demon Hunters (“Las guerreras del K-pop”)

En las categorías de TV:

Mejor serie limitada: Adolescence (“Adolescencia”)

Mejor serie, drama: The Pitt

Mejor serie, musical o comedia: The Studio

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión: Michelle Williams, por Dying For Sex

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión: Stephen Graham, por Adolescence (“Adolescencia”)

Mejor actriz de serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus

Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt

Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, por Hacks

Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio

Mejor actriz de reparto de miniserie, antología o película para televisión: Erin Doherty, por Adolescence (“Adolescencia”)

Mejor actor de reparto de miniserie, antología o película para televisión:: Owen Cooper, por Adolescence (“Adolescencia”)

Mejor actuación en monólogo de humor: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)