La Navidad 2025 apuesta por lo clásico, lo sofisticado y lo natural. Los árboles se llenan de piezas artesanales, tonos profundos y detalles metálicos que evocan tradición, lujo y calidez. Aquí te presentamos las esferas más virales, elegantes y buscadas de la temporada.

Esferas rústicas

Esta tendencia trae tonos arcilla, óxido, beige, ladrillo, verde musgo y marrón, con texturas que simulan piedra o pintura desgastada.

Son ideales para decoraciones botánicas, vintage o naturales, combinadas con follaje seco, piñas y luces cálidas. Evocan artesanía, calidez y un estilo europeo muy en tendencia.

Esferas de tela

¡Un clásico reinventado! Las esferas con bordados, cuentas doradas, pedrería y terciopelo regresan con fuerza.

El verde esmeralda se impone como el color estrella de 2025, asociado al lujo y la elegancia. Perfectas para árboles glam, tradicionales o con temática “Old Hollywood Christmas”.

Campanas y esferas metálicas

Las campanas gigantes y esferas con acabado oro antiguo, ligeramente opaco o “martillado”, aportan un toque cálido y nostálgico.

Su estética recuerda a las decoraciones navideñas heredadas, con un twist moderno gracias a listones aterciopelados. Son piezas statement que elevan cualquier árbol sin sobrecargarlo.

Esferas ahumadas

Una de las tendencias más sofisticadas de 2025. Las esferas negro brillante, gris humo, cobre oscuro y champagne profundo.

Reflejan las luces del árbol como espejos y añaden un contraste elegante y moderno. Ideales para decoraciones minimalistas, monocromáticas o de inspiración nórdica.

Esferas con bordados

El espíritu clásico se renueva con esferas tipo tapicería, con bordados en dorado, verde pino, vino y azul profundo.

Se complementan con detalles de hojas, flores invernales y puntos texturizados. Aportan riqueza visual, tradición y un toque artesanal perfecto para árboles cálidos y acogedores.

Las esferas navideñas en tendencia para 2025 apuestan por lo natural, lo elegante y lo atemporal. Ya sea con acabados rústicos, detalles joya o tonos profundos como el negro y el esmeralda, esta temporada invita a crear árboles llenos de historia, calidez y estilo.