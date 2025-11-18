Suscríbete
Lifestyle

Esferas navideñas en tendencia para 2025

Las esferas navideñas son las protagonistas indiscutibles del árbol, y en 2025 llegan con nuevas texturas, colores elegantes y toques artesanales que transforman cualquier espacio

Noviembre 18, 2025 • 
Tania Franco
Esferas navideñas en tendencia para 2025

Evgeniia Siiankovskaia/Getty Images

La Navidad 2025 apuesta por lo clásico, lo sofisticado y lo natural. Los árboles se llenan de piezas artesanales, tonos profundos y detalles metálicos que evocan tradición, lujo y calidez. Aquí te presentamos las esferas más virales, elegantes y buscadas de la temporada.

Esferas rústicas

Esta tendencia trae tonos arcilla, óxido, beige, ladrillo, verde musgo y marrón, con texturas que simulan piedra o pintura desgastada.

Son ideales para decoraciones botánicas, vintage o naturales, combinadas con follaje seco, piñas y luces cálidas. Evocan artesanía, calidez y un estilo europeo muy en tendencia.

Las esferas navideñas en tendencia para 2025

PINTEREST.

Esferas de tela

¡Un clásico reinventado! Las esferas con bordados, cuentas doradas, pedrería y terciopelo regresan con fuerza.

El verde esmeralda se impone como el color estrella de 2025, asociado al lujo y la elegancia. Perfectas para árboles glam, tradicionales o con temática “Old Hollywood Christmas”.

Las esferas navideñas en tendencia para 2025

Pinterest.

Campanas y esferas metálicas

Las campanas gigantes y esferas con acabado oro antiguo, ligeramente opaco o “martillado”, aportan un toque cálido y nostálgico.

Su estética recuerda a las decoraciones navideñas heredadas, con un twist moderno gracias a listones aterciopelados. Son piezas statement que elevan cualquier árbol sin sobrecargarlo.

Las esferas navideñas en tendencia para 2025

Pinterest.

Esferas ahumadas

Una de las tendencias más sofisticadas de 2025. Las esferas negro brillante, gris humo, cobre oscuro y champagne profundo.

Reflejan las luces del árbol como espejos y añaden un contraste elegante y moderno. Ideales para decoraciones minimalistas, monocromáticas o de inspiración nórdica.

Las esferas navideñas en tendencia para 2025

Pinterest.

Esferas con bordados

El espíritu clásico se renueva con esferas tipo tapicería, con bordados en dorado, verde pino, vino y azul profundo.

Se complementan con detalles de hojas, flores invernales y puntos texturizados. Aportan riqueza visual, tradición y un toque artesanal perfecto para árboles cálidos y acogedores.

Las esferas navideñas en tendencia para 2025

Las esferas navideñas en tendencia para 2025 apuestan por lo natural, lo elegante y lo atemporal. Ya sea con acabados rústicos, detalles joya o tonos profundos como el negro y el esmeralda, esta temporada invita a crear árboles llenos de historia, calidez y estilo.

arbolito de Navidad navidad
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Tendencias de árboles navideños 2025
Lifestyle
Tendencias de árboles navideños 2025
Noviembre 14, 2025
 · 
Tania Franco
¿Cuándo encienden el árbol del Rockefeller Center? Nueva York
Travel
¿Cuándo encenderán el árbol del Rockefeller Center en 2025?
Noviembre 14, 2025
 · 
Tania Franco
RH007317.jpg
Lifestyle
Grupo Habita anuncia la apertura del hotel Sevilla en Mérida
Noviembre 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Destinos navideños
Travel
5 destinos navideños de ensueño para vivir la magia de diciembre
Noviembre 12, 2025
 · 
Tania Franco
Ferragamo Caffè en El Palacio de Hierro Polanco
Lifestyle
“Ferragamo Caffè” la experiencia italiana más elegante llega a la CDMX
Descubre donde abrió el espacio sensorial donde el café italiano se disfruta al estilo Ferragamo
Noviembre 11, 2025
 · 
Tania Franco
¡Arte y comida! 5 lugares en CDMX donde puedes comer, escuchar música y vivir algo diferente
Lifestyle
5 lugares en CDMX donde el arte y la comida se encuentran
Los espacios perfectos para una primera cita o una tarde distinta en la ciudad con comida y arte
Noviembre 06, 2025
 · 
Tania Franco
aspen-snowmass-prepara-5-novedades-para-una-temporada-de-invierno-inolvidable.jpg
Lifestyle
Aspen Snowmass prepara 5 novedades para una temporada de invierno inolvidable
Este 2025, Aspen Snowmass nos sorprende con el anuncio de nuevos sabores, alturas y experiencias memorables que debes conocer.
Noviembre 05, 2025
 · 
Caras
Tres vinos que se convierten en el regalo perfecto para celebrar cualquier ocasión
Lifestyle
Tres vinos para regalar y brindar con estilo
Desde las tierras españolas de Ribera del Duero hasta los valles mexicanos de Ensenada, estos vinos son un regalo para compartir
Octubre 31, 2025
 · 
Tania Franco
Disfraces fashion y fáciles de recrear para este Halloween
Lifestyle
Disfraces fashion y fáciles de recrear para este Halloween
Estos looks combinan estilo, actitud y un toque fashionista para lograr un disfraz inolvidable sin complicarte la vida
Octubre 31, 2025
 · 
Tania Franco