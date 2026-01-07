¡El esperado regreso de Bruno Mars! Anuncia un álbum que marca el inicio de una nueva era

Después de años de espera, Bruno Mars confirmó que está listo para volver a la escena musical con nueva música. A través de sus redes sociales, el artista adelantó que su próximo álbum ya está terminado, lo que desató la emoción de sus seguidores en todo el mundo.

Aunque en 2021 lanzó An Evening with Silk Sonic junto a Anderson .Paak, este nuevo proyecto marca su regreso como solista, luego de que su último disco individual, 24K Magic, se publicara en 2016.

El anuncio vino acompañado de una nueva imagen y el concepto “The Romantic”, lo que sugiere una etapa con una estética renovada y un enfoque más sentimental, sin dejar de lado el sonido funk y pop que lo caracteriza.

Por ahora se ha revelado que la fecha de lanzamiento será el 27 de febrero y todo apunta a que este regreso será uno de los momentos musicales más esperados del año.