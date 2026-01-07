Suscríbete
Entretenimiento

¡El esperado regreso de Bruno Mars! Anuncia un álbum que marca el inicio de una nueva era

Tras años sin un disco en solitario, el cantante confirmó que su nuevo proyecto está listo y que muy pronto sus fans podrán escuchar lo nuevo del ícono del pop y el funk

Enero 07, 2026 • 
Tania Franco
¡El esperado regreso de Bruno Mars! Después de 10 años, anuncia un álbum que marca el inicio de una nueva era

Después de años de espera, Bruno Mars confirmó que está listo para volver a la escena musical con nueva música. A través de sus redes sociales, el artista adelantó que su próximo álbum ya está terminado, lo que desató la emoción de sus seguidores en todo el mundo.

Aunque en 2021 lanzó An Evening with Silk Sonic junto a Anderson .Paak, este nuevo proyecto marca su regreso como solista, luego de que su último disco individual, 24K Magic, se publicara en 2016.

El anuncio vino acompañado de una nueva imagen y el concepto “The Romantic”, lo que sugiere una etapa con una estética renovada y un enfoque más sentimental, sin dejar de lado el sonido funk y pop que lo caracteriza.

Por ahora se ha revelado que la fecha de lanzamiento será el 27 de febrero y todo apunta a que este regreso será uno de los momentos musicales más esperados del año.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Laura Pausini entrevista
Entretenimiento
Laura Pausini brilla en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Enero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Aniston - Courteney Cox - FRIENDS
Entretenimiento
Courteney Cox revive a Monica Geller y desata la nostalgia de “Friends”
Enero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Sadie Sink
Entretenimiento
“Creo que Eleven está muerta”: lo que piensa Sadie Sink sobre el final de “Stranger Things”
Enero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Joe-Jonas.jpg
Entretenimiento
Joe Jonas estaría estrenando romance con la modelo Tatiana Gabriela
Enero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
miguel-bose-casarse-mujer.jpg
Entretenimiento
Miguel Bosé habla por primera vez del accidente por el que cayó en depresión
El cantante habló del grave accidente que sufrió que le dejó secuelas físicas y emocionales durante años
Enero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes
WhatsApp Image 2026-01-05 at 1.38.11 PM.jpeg
Entretenimiento
Odalys Ramírez y Pato Borghetti se casan tras 15 años de relación
Los conductores celebraron su boda en Cancún únicamente con 12 invitados
Enero 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
KYLIE
Entretenimiento
Los novios que tuvo Kylie Jenner antes de Timothée Chalamet
Un repaso por las relaciones más comentadas de la empresaria y socialité antes de su romance con el actor francés
Enero 05, 2026
 · 
Tania Franco