Chimeneas navideñas en tendencia para 2025

La decoración navideña de chimeneas llega con un fuerte enfoque en la calidez, los materiales naturales y el estilo sofisticado

Noviembre 19, 2025 • 
Tania Franco
Ryan McVay/Getty Images

La decoración navideña de 2025 llega con un fuerte enfoque en la calidez, los materiales naturales y el estilo sofisticado. Las chimeneas se visten con guirnaldas frondosas, cítricos deshidratados, velas en distintos niveles, toques de terciopelo y paletas que van desde lo rústico europeo hasta lo glam chic en negro y dorado.

En esta guía reunimos las tendencias más elegantes y virales de la temporada, inspiradas en imágenes que destacan desde lo clásico romántico hasta lo moderno minimalista. Si buscas un look acogedor, cinematográfico y lleno de magia navideña, estas chimeneas son tu nueva inspiración definitiva.

Romantic Candle Garden

Esta chimenea transforma el espacio en un jardín romántico iluminado por velas. La composición mezcla flores blancas, follaje suelto y decenas de velas en diferentes alturas para crear un ambiente etéreo, cálido y profundamente elegante.

Chimeneas navideñas - diseño de interiores

Pinterest.

Midnight Glam

Una estética sofisticada y dramática, donde los tonos negro profundo se combinan con acentos dorados y plateados para crear un ambiente elegante con vibra nocturna. Las esferas metálicas, los candelabros oscuros y las texturas brillantes elevan el look hacia un estilo glam contemporáneo.

Chimenea navideña - Diseño de interiores

Pinterest.

Organic Cottage Christmas

Esta chimenea abraza una estética cálida y natural inspirada en las casas de campo modernas. La guirnalda frondosa con ramitas silvestres y bayas rojizas aporta un toque orgánico que se siente vivo y acogedor, mientras que los calcetines tejidos refuerzan el encanto artesanal.

Chimenea navideña - decoración de interiores

Pinterest.

Velvet Luxe

La tendencia Velvet Luxe mezcla lujo clásico con detalles contemporáneos: velas altas, coronas estilizadas y acabados impecables que elevan el espacio. Ideal para quienes buscan una Navidad glamorosa, armoniosa y con aire de residencia europea moderna.

Chimeneas navideñas en tendencia

Pinterest.

Rustic Citrus Glow

Esta chimenea celebra el estilo rústico mediterráneo con un giro navideño cálido y aromático. La combinación de naranjas deshidratadas, follaje abundante, piñas naturales y luces cálidas crea un ambiente acogedor inspirado en los mercados europeos invernales.

Chimenea navideña rústica

Pinterest.

Minimalista exótico

Esta chimenea combina una base minimalista, con toques exóticos inspirados en la naturaleza profunda. El follaje silvestre en diferentes texturas, las velas altas y delgadas, y los acentos en burgundy crean un contraste sofisticado que se siente elegante, sobrio y misterioso.

Chimeneas navideñas en tendencia para 2025

Nordic Forest Retreat

La tendencia Nordic Forest Retreat apuesta por lo natural, lo minimalista y lo cálido, evocando la tranquilidad de una cabaña escandinava contemporánea. Esta chimenea captura la esencia de un refugio nórdico en medio del bosque.

Chimeneas navideñas

Pinterest.

Las chimeneas navideñas se han convertido en auténticos puntos focales de diseño, capaces de transformar por completo el ambiente de un hogar durante la temporada. La clave para elegir tu estilo ideal en 2025 está en conectar con la atmósfera que deseas crear. Al final, la verdadera tendencia es crear un espacio que te haga sentir en casa.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
