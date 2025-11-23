Pandora Holiday 2025: más que un regalo, una historia que brilla desde el corazón

Con una estética cinematográfica y nostálgica, la campaña fue dirigida por el cineasta Roman Coppola, con fotografía de Craig McDean y Raymond Meier, y musicalizada por el icónico tema “God Only Knows” de The Beach Boys. El resultado es una narrativa visual que captura el corazón de las fiestas: un instante de pausa, reflexión y conexión genuina.

“Queríamos crear un universo donde el tiempo se detiene por un momento, donde la luz se siente más suave y cada pieza se convierte en un recordatorio de lo que realmente importa”, comparten A. Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, directores creativos de Pandora.

Joyería para celebrar la conexión

La propuesta Pandora Holiday 2025 reúne tres colecciones que reinterpretan el arte de regalar desde la emoción y la intención.

Pandora Moments se inspira en el brillo del cielo nocturno con nuevos charms lunares elaborados en cristal iridiscente que reflejan la luz con un efecto poético, como un recuerdo suspendido.

Pandora Timeless presenta diseños de moños brillantes y piedras en corte corazón que capturan el espíritu festivo, ideales para elevar los looks de temporada o para convertirse en el obsequio perfecto.

Más que un regalo

En un año donde las experiencias y los vínculos se valoran más que nunca, Pandora recuerda que los mejores regalos no nacen bajo el árbol, sino en los pensamientos y emociones que los hacen posibles. Cada joya se convierte en un gesto con propósito, un recordatorio de amor, gratitud y conexión.

