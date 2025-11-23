Pandora Holiday 2025: más que un regalo, una historia que brilla desde el corazón
Esta temporada, Pandora invita a redescubrir el verdadero significado de regalar con su nueva propuesta navideña, inspirada en la conexión, la alegría y la imaginación. La marca celebra la magia de compartir momentos especiales con quienes más importan, a través de piezas que no solo brillan, sino que cuentan historias
Con una estética cinematográfica y nostálgica, la campaña fue dirigida por el cineasta Roman Coppola, con fotografía de Craig McDean y Raymond Meier, y musicalizada por el icónico tema “God Only Knows” de The Beach Boys. El resultado es una narrativa visual que captura el corazón de las fiestas: un instante de pausa, reflexión y conexión genuina.
“Queríamos crear un universo donde el tiempo se detiene por un momento, donde la luz se siente más suave y cada pieza se convierte en un recordatorio de lo que realmente importa”, comparten A. Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, directores creativos de Pandora.
Joyería para celebrar la conexión
La propuesta Pandora Holiday 2025 reúne tres colecciones que reinterpretan el arte de regalar desde la emoción y la intención.
- Pandora Moments se inspira en el brillo del cielo nocturno con nuevos charms lunares elaborados en cristal iridiscente que reflejan la luz con un efecto poético, como un recuerdo suspendido.
- Pandora Timeless presenta diseños de moños brillantes y piedras en corte corazón que capturan el espíritu festivo, ideales para elevar los looks de temporada o para convertirse en el obsequio perfecto.
Más que un regalo
En un año donde las experiencias y los vínculos se valoran más que nunca, Pandora recuerda que los mejores regalos no nacen bajo el árbol, sino en los pensamientos y emociones que los hacen posibles. Cada joya se convierte en un gesto con propósito, un recordatorio de amor, gratitud y conexión.