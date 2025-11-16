Suscríbete
Moda

Christian Louboutin presenta la nueva revolución de las botas en invierno

Con la llegada de la temporada, Christian Louboutin redefine el lujo contemporáneo con una selección de botas que celebran el arte, la sensualidad y la fuerza femenina

November 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Lasera Strass Botta .jpg

Desde la elegancia romántica del encaje hasta la extravagancia salvaje del estampado animal, cada par encarna la esencia de la maison: audacia, artesanía y deseo.

Km Lace Booty .jpg

Entre los lanzamientos más destacados, la Km Lace Botta y la Km Lace Booty reinterpretan el encaje clásico con una silueta que abraza la pierna con delicadeza y una estructura firme sobre tacones de 100 mm, reafirmando la dualidad entre fragilidad y poder.

Por su parte, las Miss Z Botta , en versiones Tropical y Bengali print, se convierten en piezas de colección gracias a su energía gráfica y textura exótica que rinde homenaje al espíritu aventurero de la mujer Louboutin.

Para quienes buscan un statement aún más atrevido, la Yangzee Boot combina piel de becerro con exuberante pelo natural, evocando el lujo teatral que distingue al diseñador, mientras que la Minny Bubble Botta , con su acabado translúcido plateado, ofrece una visión futurista del glamour con un guiño a los íconos de los años 60.

Estas creaciones no son solo accesorios, sino manifestaciones de estilo que fusionan la tradición artesanal con una visión moderna del deseo. Con su inconfundible suela roja y su diseño arquitectónico, cada bota de esta colección eleva cualquier atuendo al terreno del arte.

Condodo Botta.jpg

Christian Louboutin vuelve a recordarnos que caminar con estilo es una declaración de poder — una invitación a conquistar el mundo, paso a paso, sobre una suela roja.

Christian Louboutin
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Taylor Lautner confiesa cómo lo marcó ser el rostro más deseado de la saga Crepúsculo
Moda
Taylor Lautner confiesa cómo lo marcó ser el rostro más deseado de la saga Crepúsculo
November 11, 2025
 · 
Tania Franco
GW0980G2_OA.jpg
Moda
El reloj ideal para regalar esta Navidad
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Marcas de lujo que usó Kris Jenner
Moda
Todas la marcas que usó Kris Jenner en su cumpleaños 70
November 10, 2025
 · 
Tania Franco
PANDORA_D_TALISMAN_0184.jpg
Moda
Danna se convierte en la nueva embajadora de esta firma de joyería
November 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
made-in-mexico-los-disenadores-que-estan-conquistando-la-escena-global-de-la-moda.png
Moda
Made in México: los diseñadores que están conquistando la escena global de la moda
November 04, 2025
 · 
Caras
PS2025082217873_3.jpg
Moda
Cómo maquillarte de gatubela para este Halloween paso a paso
Octubre trae el mismo dilema cada año: ¿qué disfraz, qué maquillaje, qué tan dramático? Si quieres algo icónico sin perder tiempo frente al espejo, Gatúbela es la carta ganadora
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Isabel-Burr-primer-look-de-novia
Moda
Isabel Burr se viste de novia y llega con todo para ganar
Con una carrera que ha ido de la comedia al drama, Isabel Burr se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de su generación, gracias a su impecable trabajo en la pantalla chica. Para esta sesión de fotos, la actriz se metió en personaje e interpretó a una (o a varias mujeres) que sueñan con llegar de blanco hasta el altar… Y nos convenció.


October 27, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
La novia de Charles Leclerc impone tendencia en el GP de México con la bolsa más original del paddock
Moda
La novia de Charles Leclerc impone tendencia en el GP de México con la bolsa más original del paddock
Te contamos el precio y la marca del bolso que usó la dueña del corazón más deseado del paddock
October 24, 2025
 · 
Tania Franco
2025Q3E_collection_disney_go_ac_tp_pdp_model_single_16_1x1_RGB.jpg
Moda
Pandora ilumina la temporada con The Nightmare Before Christmas
Este otoño, esta colección une la nostalgia de Halloween con la magia de la Navidad: The Nightmare Before Christmas, inspirada en el universo creado por Tim Burton y protagonizada por el carismático dúo Jack Skellington y Zero
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez