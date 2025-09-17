Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Menú
Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Christian Louboutin
Moda
Jaden Smith, hijo de Will Smith es el nuevo director creativo de Christian Louboutin
La marca escribe un nuevo capítulo en su historia al presentar a Jaden Smith como director creativo de la línea masculina de la Maison
September 17, 2025
·
Diana Laura Sánchez