Suscríbete
Moda

¿Anya Taylor-Joy y Kim Kardashian usaron el mismo vestido?

Así transformaron un mismo diseño de Maison Margiela en dos narrativas completamente distintas

November 17, 2025 • 
Tania Franco
Anya Taylor-Joy y Kim Kardashian llevan el mismo vestido Maison Margiela

Getty Images.

Cuando una pieza de Maison Margiela Artisanal aparece en dos alfombras rojas tan cercanas, el internet se detiene. Y eso pasó con el hipnótico vestido creado por Arnaud Lajeunie, un diseño que juega con la silueta desnuda, la ilusión óptica y la teatralidad que define al universo de la casa.

En menos de un mes, Anya Taylor-Joy y Kim Kardashian llevaron la misma pieza, pero cada una la reinterpretó desde su estética, su presencia y su discurso de moda.

Anya Taylor-Joy

En los 16th Governors Awards del 16 de noviembre 2025, Anya convirtió el vestido, específicamente de la colección Artisanal 2025 en un gesto etéreo y cinematográfico, con un tono más claro que el de Kim.

  • Optó por un tono pálido,
  • Las mangas vaporosas con caída desde la espalda.
  • Cara descubierta.

Anya llevó el Margiela hacia un terreno poético y elegante, como si la pieza hubiera sido diseñada para moverse bajo las luces doradas de una gala cinematográfica.

Kim Kardashian

Un mes antes, en la Academy Museum Gala, Kim convirtió el diseño de Arnaud Lajeunie en otra historia.

  • Escultural, con mangas largas que caían como cortinas.
  • El color piel del look, sumado al hood cerrado, la llevó al territorio más dramático.
  • El collar protagonista añadió un aire de lujo maximalista.

Kim apostó por la fuerza, la presencia y la fantasía couture, logrando que el vestido se sintiera imponente, casi como una instalación en movimiento.

Kim kardashian

Taylor Hill/FilmMagic

Maison Margiela creó una pieza que no solo viste, sino que construye identidad. Y tanto Anya como Kim entendieron el desafío: cada una tradujo el vestido a su propio lenguaje visual, dejando claro que la moda cobra vida en la interpretación.

Kim Kardashian Anya Taylor-Joy
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Lasera Strass Botta .jpg
Moda
Christian Louboutin presenta la nueva revolución de las botas en invierno
November 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Lautner confiesa cómo lo marcó ser el rostro más deseado de la saga Crepúsculo
Moda
Taylor Lautner confiesa cómo lo marcó ser el rostro más deseado de la saga Crepúsculo
November 11, 2025
 · 
Tania Franco
GW0980G2_OA.jpg
Moda
El reloj ideal para regalar esta Navidad
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Marcas de lujo que usó Kris Jenner
Moda
Todas la marcas que usó Kris Jenner en su cumpleaños 70
November 10, 2025
 · 
Tania Franco
PANDORA_D_TALISMAN_0184.jpg
Moda
Danna se convierte en la nueva embajadora de esta firma de joyería
Esta alianza promete una nueva etapa que celebra la autoexpresión, la autenticidad y la conexión personal
November 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
made-in-mexico-los-disenadores-que-estan-conquistando-la-escena-global-de-la-moda.png
Moda
Made in México: los diseñadores que están conquistando la escena global de la moda
November 04, 2025
 · 
Caras
PS2025082217873_3.jpg
Moda
Cómo maquillarte de gatubela para este Halloween paso a paso
Octubre trae el mismo dilema cada año: ¿qué disfraz, qué maquillaje, qué tan dramático? Si quieres algo icónico sin perder tiempo frente al espejo, Gatúbela es la carta ganadora
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kim Kardashian confiesa cuánto gasta al año en belleza
Entretenimiento
Kim Kardashian confiesa cuánto gasta al año en belleza
La empresaria reveló que su gasto anual en maquillaje, peinado y cuidado personal
October 30, 2025
 · 
Tania Franco
Isabel-Burr-primer-look-de-novia
Moda
Isabel Burr se viste de novia y llega con todo para ganar
Con una carrera que ha ido de la comedia al drama, Isabel Burr se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de su generación, gracias a su impecable trabajo en la pantalla chica. Para esta sesión de fotos, la actriz se metió en personaje e interpretó a una (o a varias mujeres) que sueñan con llegar de blanco hasta el altar… Y nos convenció.


October 27, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente