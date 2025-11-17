¿Anya Taylor-Joy y Kim Kardashian usaron el mismo vestido?

Cuando una pieza de Maison Margiela Artisanal aparece en dos alfombras rojas tan cercanas, el internet se detiene. Y eso pasó con el hipnótico vestido creado por Arnaud Lajeunie, un diseño que juega con la silueta desnuda, la ilusión óptica y la teatralidad que define al universo de la casa.

En menos de un mes, Anya Taylor-Joy y Kim Kardashian llevaron la misma pieza, pero cada una la reinterpretó desde su estética, su presencia y su discurso de moda.

Anya Taylor-Joy

En los 16th Governors Awards del 16 de noviembre 2025, Anya convirtió el vestido, específicamente de la colección Artisanal 2025 en un gesto etéreo y cinematográfico, con un tono más claro que el de Kim.

Optó por un tono pálido,

Las mangas vaporosas con caída desde la espalda.

Cara descubierta.

Anya llevó el Margiela hacia un terreno poético y elegante, como si la pieza hubiera sido diseñada para moverse bajo las luces doradas de una gala cinematográfica.

Kim Kardashian

Un mes antes, en la Academy Museum Gala, Kim convirtió el diseño de Arnaud Lajeunie en otra historia.

Escultural, con mangas largas que caían como cortinas.

El color piel del look, sumado al hood cerrado, la llevó al territorio más dramático.

El collar protagonista añadió un aire de lujo maximalista.

Kim apostó por la fuerza, la presencia y la fantasía couture, logrando que el vestido se sintiera imponente, casi como una instalación en movimiento.

Taylor Hill/FilmMagic

Maison Margiela creó una pieza que no solo viste, sino que construye identidad. Y tanto Anya como Kim entendieron el desafío: cada una tradujo el vestido a su propio lenguaje visual, dejando claro que la moda cobra vida en la interpretación.