El reloj ideal para regalar esta Navidad

Pensado para hombres que buscan diseño con carácter, esta propuesta combina estructura, brillo y funcionalidad en un solo gesto. Y lo mejor: sin baterías. Solo movimiento, precisión y estilo que se activa con cada paso.

Presencia desde el primer vistazo

El reloj presenta una caja dorada con bordes marcados y cortes arquitectónicos que le dan fuerza visual inmediata. Su carátula tipo skeleton, también en dorado, revela parte del mecanismo interno, convirtiendo la ingeniería en parte del diseño.

El contraste llega a través de una correa negra con textura suave, que equilibra lo estructurado con lo cómodo. Ideal para looks urbanos, de noche o para quienes saben que un accesorio bien elegido lo cambia todo.

Automático porque tú te mueves

Este modelo no necesita batería, se activa con el movimiento natural de la muñeca, acompañándote sin interrupciones. Y además de su estética poderosa, está fabricado con acero reciclado, aportando un toque consciente a su diseño.

Otra versión, mismo espíritu

También está disponible en una versión en tonos café y dorado cálido, con una propuesta igual de elegante, pero con un giro más clásico.

