Las películas favoritas de Sadie Sink, nuestra pelirroja favorita de “Stranger Things”

Más allá de su icónico papel en “Stranger Things”, Sadie Sink ha demostrado tener una mirada cinematográfica profunda y muy personal. En una charla reciente, la actriz compartió una lista espontánea de sus películas favoritas, títulos que revelan mucho sobre su gusto artístico y emocional.

El laberinto del fauno

La cinta de Guillermo del Toro encabeza su lista. Sadie ha destacado la forma en que la fantasía y la crudeza conviven en una historia profundamente humana, con una estética que deja huella.

Waiting for Guffman

Una comedia de culto que refleja su afinidad por el humor inteligente y el teatro. El falso documental celebra a los personajes excéntricos y el amor por el escenario.

Close

Este drama belga la marcó por su sensibilidad emocional. Una historia íntima sobre amistad, pérdida y vulnerabilidad que conecta con los temas más delicados del crecimiento.

School of Rock

Una película clave de su infancia. Sadie ha contado que creció viéndola y que nunca deja de hacerla reír. Destaca la energía de Jack Black, la música y las actuaciones infantiles, además de sus diálogos inolvidables.

Las películas favoritas de Sadie Sink revelan una actriz que aprecia el cine con emoción, humor y profundidad. Una selección que ayuda a entender la sensibilidad artística que hoy la distingue más allá del fenómeno Stranger Things.