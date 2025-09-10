Suscríbete
Moda

¿Quién se quedó con la gata de Karl Lagerfeld después de su muerte? La felina heredó más de 300 MDD

Choupette, la gatita heredera de la riqueza del diseñador, es considerada la gata más famosa del mundo y sigue viviendo rodeada de lujos

September 10, 2025 
Tania Franco
Choupette y Karl Lagerfeld

Instagram: Choupette.

Choupette, la musa felina de Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores de moda más influyentes del siglo XX, fue el alma creativa de casas legendarias como Chanel y Fendi. Sin embargo, detrás de su imagen icónica y su talento, también había una faceta personal muy conocida: su amor por Choupette, una gata birmana de grandes ojos azules que llegó a su vida en 2011.

Karl Lagerfeld y su gata Choupette

Choupette era originalmente propiedad del modelo Baptiste Gianconi, pareja de Lagerfeld en aquel momento. Tras su ruptura, el diseñador se quedó con la gatita y la convirtió en su compañera inseparable. Incluso su nombre es una palabra francesa que significa “cariño” o “tesoro”, un guiño al afecto que Karl sentía por ella.

La gata más famosa de la moda

Desde su llegada al mundo de Lagerfeld, Choupette se transformó en un fenómeno mediático. Apareció en sesiones de fotos, tiene sus propias cuentas de Twitter e Instagram y fue protagonista de campañas publicitarias.

Met Gala 2023 - "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" - Gata Choupette

Cindy Ord/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue

En 2014, la marca japonesa Shu Uemura lanzó una línea de maquillaje inspirada en ella, y con el tiempo también incursionó en vinos y libros.

Uno de los más conocidos es Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat, donde se relatan los lujos y cuidados de su vida cotidiana. Además, algunas celebridades han usado a esta gatita como inspiración para la Met Gala en el 2023, el tema era en honor a su dueño.

Met Gala 2023 - "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" - Jared Leto se disfraza de Choupette

Mike Coppola/Getty Images

La heredera de una fortuna millonaria

Cuando Karl Lagerfeld falleció en 2019 a causa de cáncer de páncreas, el mundo de la moda se preguntó quién heredaría su vasta fortuna. La respuesta sorprendió a todos: Choupette heredó cerca de 330 millones de dólares, convirtiéndose en la gata más rica del mundo y en símbolo del inmenso cariño del diseñador por su mascota.

¿Qué pasó después de la muerte de Karl?

Tras la muerte de Lagerfeld, Choupette continuó viviendo en París bajo el cuidado de Françoise Caçote, la asistente y ama de llaves del diseñador, quien ya se encargaba de la gata desde antes. Caçote se convirtió en su tutora legal y sigue atendiéndola en un ambiente lleno de comodidades y lujos, como Lagerfeld habría querido.

Un legado que va más allá de la moda

La historia de Choupette es más que una anécdota curiosa: representa cómo Karl Lagerfeld convirtió a su musa felina en parte esencial de su vida personal y profesional. Hoy, a varios años de la muerte del diseñador, Choupette sigue siendo una figura mediática, protagonista de artículos, exposiciones y hasta eventos de moda, manteniendo vivo el legado de su célebre dueño.

Karl Lagerfeld Gato Choupette



