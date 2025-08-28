Suscríbete
Moda

Las 3 tendencias que dominarán la moda en 2026

Del romanticismo de los lunares al espíritu rebelde de las tachas y la nostalgia artesanal del crochet, así se verán las tendencias que marcarán el 2026

August 28, 2025 • 
Tania Franco
Gorros crochet

Christian Vierig/Getty Images

La moda es un ciclo eterno en el que los clásicos siempre regresan con nuevas interpretaciones. Para el 2026, tres tendencias muy distintas se perfilan como protagonistas: los lunares, los detalles con tachas y los gorros de crochet. Una mezcla que une lo romántico, lo rebelde y lo artesanal en un mismo año.

1. Print de lunares

Desde vestidos vaporosos hasta trajes de silueta marcada, los lunares se reinterpretan en tamaños oversize, combinaciones inesperadas de color y tejidos fluidos que evocan movimiento. Esta tendencia aporta un aire femenino, alegre y atemporal.

Print de lunares

iiievgeniy/Getty Images

Tachas

Si los 2000 nos enseñaron algo, es que los detalles con tachas nunca pierden su capacidad de hacer una declaración de estilo. El próximo año veremos este elemento no solo en bolsas y accesorios, sino también en faldas, sacos y abrigos estructurados. Un guiño punk que se mezcla con la elegancia de cortes minimalistas.

Tachas

Jeremy Moeller/Getty Images

Gorros crochet

Desde versiones clásicas hasta diseños con hilos metalizados o incrustaciones de pedrería, esta pieza combina nostalgia y modernidad. Perfectos para looks de street style, los crochet hats se posicionan como el accesorio estrella para quienes buscan un toque bohemio con un twist contemporáneo.

Gorros crochet - tendencias 2026

Christian Vierig/Getty Images

El 2026 promete ser un año de contrastes en la moda. Entre la dulzura de los lunares, la fuerza de las tachas y la calidez artesanal del crochet. Tres tendencias que, aunque distintas, dialogan entre sí para ofrecernos un guardarropa versátil y lleno de carácter.

tendencias fashion tendencias moda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Relojes Bvlgari de Frida Kahlo y Diego Rivera
Moda
Dónde puedes ver los relojes de Bvlgari inspirados en Frida Kahlo y Diego Rivera
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
Anillo de compromiso de Taylor Swift
Moda
¿Más de medio millón? Lo que se sabe del precio del anillo de Taylor
August 26, 2025
pandora.png
Moda
Pandora renueva su icónico brazalete Snake Chain
August 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sarah Jessica Parker - Sex and the City
Moda
El icónico tocado de plumas de Sarah Jessica Parker en Sex and the City se subastó por 24,000 dólares
August 23, 2025
 · 
Tania Franco
Madonna - Michael Jackson
Moda
Famosos que marcaron la moda en los 90 y siguen siendo inspiración
Desde los looks icónicos de Madonna hasta el estilo juvenil de Leonardo DiCaprio y Britney Spears, repasamos a las celebridades que definieron la década
August 21, 2025
 · 
Tania Franco
Buceador Caribe. CyS (2).jpg
Moda
Presentan el Buceador Caribe, inspirado en el espíritu del mar cubano
El Buceador Caribe es un reloj de buceo inspirado en mares de color cian, arenas pastel y el mundo acuático de Cuba.
August 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-rare-beautyjpeg
Moda
Rare Beauty la marca de Selena Gómez lanza colaboración con Tajín
Rare Beauty se une con Tajín, un clásico de los snacks mexicanos, para lanzar el Tajín Cheek & Lip Set, con tonos inspirados en sabores como el chamoy
August 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
GW0761L2.png
Moda
Cómo combinar relojes y joyería sin sobrecargar tu look
Esta temporada, el estilo se construye desde la inteligencia visual. En tiempos donde los excesos pierden fuerza, los accesorios se convierten en el lenguaje silencioso que define —y equilibra— un look.
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
uñas patrias - México - 15 de septiembre - diseño de uñas
Moda
Diseños de uñas para las fiestas patrias 2025: ideas mexicanas únicas y sofisticadas
Inspírate con los mejores diseños de uñas para el 15 y 16 de septiembre, más allá del clásico verde, blanco y rojo, y celebra el Día de la Independencia con estilo y orgullo mexicano
August 19, 2025
 · 
Tania Franco