Las 3 tendencias que dominarán la moda en 2026

La moda es un ciclo eterno en el que los clásicos siempre regresan con nuevas interpretaciones. Para el 2026, tres tendencias muy distintas se perfilan como protagonistas: los lunares, los detalles con tachas y los gorros de crochet. Una mezcla que une lo romántico, lo rebelde y lo artesanal en un mismo año.

1. Print de lunares

Desde vestidos vaporosos hasta trajes de silueta marcada, los lunares se reinterpretan en tamaños oversize, combinaciones inesperadas de color y tejidos fluidos que evocan movimiento. Esta tendencia aporta un aire femenino, alegre y atemporal.

iiievgeniy/Getty Images

Tachas

Si los 2000 nos enseñaron algo, es que los detalles con tachas nunca pierden su capacidad de hacer una declaración de estilo. El próximo año veremos este elemento no solo en bolsas y accesorios, sino también en faldas, sacos y abrigos estructurados. Un guiño punk que se mezcla con la elegancia de cortes minimalistas.

Jeremy Moeller/Getty Images

Gorros crochet

Desde versiones clásicas hasta diseños con hilos metalizados o incrustaciones de pedrería, esta pieza combina nostalgia y modernidad. Perfectos para looks de street style, los crochet hats se posicionan como el accesorio estrella para quienes buscan un toque bohemio con un twist contemporáneo.

Christian Vierig/Getty Images

El 2026 promete ser un año de contrastes en la moda. Entre la dulzura de los lunares, la fuerza de las tachas y la calidez artesanal del crochet. Tres tendencias que, aunque distintas, dialogan entre sí para ofrecernos un guardarropa versátil y lleno de carácter.