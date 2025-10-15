Nodal desmiente a Cazzu sobre la manutención de su hija Inti

Chistian Nodal a través de su representante legal, el abogado César Muñoz, emitió una declaración pública para desmentir las recientes declaraciones de Cazzu, a quien acusó de recurrir a la “mentira y versiones distorsionadas de los hechos”, una acción que según el comunicado, “solo prolonga el conflicto y daña a la menor”.

La defensa del cantante afirmó que él ha cumplido “de forma formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando incluso mucho más de lo exigido por la Ley Argentina”.

Los múltiples millones de pesos mexicanos que Nodal ha destinado a la manutención de su hija Inti, están plenamente respaldados con comprobantes oficiales, según indica el documento.

Además, respecto a los viajes internacionales de su hija Inti, Christian desmintió que los permisos hayan sido “unilaterales”. El abogado señaló que Nodal “nunca se ha negado a otorgarlos”, incluso cuando supuestamente las solicitudes se han realizado sin la debida anticipación.

Bajo este contexto, la defensa de Nodal añadió que la divulgación de información legal confidencial, “constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento”.

Asimismo, la representación legal hizo un llamado a no generar polémica que prolongue el conflicto y dañe a la menor, ya que las versiones que surgen alrededor de los hechos, “solo perjudican emocionalmente a la pequeña Inti”.

Nodal expresa también que su mayor deseo es “ver y convivir con su hija”, incluso dice que desde la llegada de la menor a México, ha contactado a la abogada de Cazzu, proponiéndole “una propuesta formal de convivencia”, sin haber obtenido respuesta.

Finalmente, el comunicado informa la intención de Nodal de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano para su hija, ya que, “considera un honor trasmitirle a su hija el orgullo de sus raíces y de ser mexicana”.