Suscríbete
Entretenimiento

Nodal desmiente a Cazzu sobre la manutención de su hija Inti

El cantante de regional mexicano dijo que la rapera argentina ha dado versiones distorsionadas sobre la manutención y convivencia con su hija

October 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-habla-de-cazzu.jpeg

Chistian Nodal a través de su representante legal, el abogado César Muñoz, emitió una declaración pública para desmentir las recientes declaraciones de Cazzu, a quien acusó de recurrir a la “mentira y versiones distorsionadas de los hechos”, una acción que según el comunicado, “solo prolonga el conflicto y daña a la menor”.

La defensa del cantante afirmó que él ha cumplido “de forma formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando incluso mucho más de lo exigido por la Ley Argentina”.

Los múltiples millones de pesos mexicanos que Nodal ha destinado a la manutención de su hija Inti, están plenamente respaldados con comprobantes oficiales, según indica el documento.

Además, respecto a los viajes internacionales de su hija Inti, Christian desmintió que los permisos hayan sido “unilaterales”. El abogado señaló que Nodal “nunca se ha negado a otorgarlos”, incluso cuando supuestamente las solicitudes se han realizado sin la debida anticipación.

Bajo este contexto, la defensa de Nodal añadió que la divulgación de información legal confidencial, “constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento”.

Asimismo, la representación legal hizo un llamado a no generar polémica que prolongue el conflicto y dañe a la menor, ya que las versiones que surgen alrededor de los hechos, “solo perjudican emocionalmente a la pequeña Inti”.

Nodal expresa también que su mayor deseo es “ver y convivir con su hija”, incluso dice que desde la llegada de la menor a México, ha contactado a la abogada de Cazzu, proponiéndole “una propuesta formal de convivencia”, sin haber obtenido respuesta.

Finalmente, el comunicado informa la intención de Nodal de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano para su hija, ya que, “considera un honor trasmitirle a su hija el orgullo de sus raíces y de ser mexicana”.

Cazzu Christian Nodal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Taylor Swift confirma el significado de “Wood”, su canción más comentada de The Life of a Showgirl
Entretenimiento
Taylor confirma el verdadero significado de “Wood” y los fans enloquecen con las teorías
October 14, 2025
 · 
Tania Franco
Estos son los posibles retoques faciales que Taylor Swift podría haberse hecho
Entretenimiento
Taylor Swift sorprende con cambios en su cara, estos son los retoques faciales que podría haberse hecho
October 14, 2025
 · 
Tania Franco
Meryl Streep revela cómo Hollywood encasilla a las actrices al cumplir 40
Entretenimiento
Meryl Streep revela cómo Hollywood encasilla a las actrices al cumplir 40
October 14, 2025
 · 
Tania Franco
jim-caviezel-la-pasion-de-cristo-pelicula-donde-ver-semana-santa.jpeg
Entretenimiento
Jaakko Ohtonen será Jesús en la secuela de “La pasión de Cristo” de Mel Gibson
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sasha-sokol-dice-que-luis-de-llano-no-ha-cumplido-pg
Entretenimiento
Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano no ha acatado la sentencia por daño moral
La cantante reveló que pese al fallo histórico emitido por la SCJN a su favor, el productor no ha acatado ninguna de las sanciones establecidas en la condena por daño moral derivada de la relación que mantuvieron cuando ella era menor de edad
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
latin-grammy-artistasjpg
Entretenimiento
Ellos son los artistas que participarán en la próxima entrega de los Latin Grammy
Los Latin Grammy se transmitirán en vivo el jueves, 13 de noviembre, desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-woody-allen.jpeg
Entretenimiento
Woody Allen recuerda a Diane Keaton con un mensaje conmovedor
“Su risa maravillosa aún resuena en mi cabeza”, expresó Woody Allen tras el fallecimiento de la actriz a los 79 años
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
naomi-watts-estrella-fama.jpeg
Entretenimiento
Naomi Watts recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
La actriz británico-australiana fue reconocida por su trayectoria en el cine
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston-por-que-no-tuvo-hijos.jpg
Entretenimiento
Jennifer Aniston rompe el silencio sobre su difícil lucha por intentar convertirse en madre
La actriz estadounidense habló de uno de los temas más personales de su vida
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez