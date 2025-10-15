Alejandra Guzmán se pronuncia tras cirugía de emergencia

Alejandra Guzmán reapareció tras la intervención quirúrgica de columna vertebral a la que se sometió. La hija de Sylvia Pinal informó sobre su estado de salud y compartió un mensaje a sus seguidores.

“Esta es la mejor etapa de mi sanación, este es el fin de tanto que he pasado en estos 13 años. Gracias a todos los fans gracias, a los escenarios, gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me ha dicho la verdad, que está conmigo de verdad”, escribió.

La intérprete de “Mi peor error”, expresó que está feliz porque su cirugía fue exitosa. “Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada. Hay mucho más, vamos a seguir adelante, vamos a seguir brincando y vamos a seguir siendo felices, los amo”.

Guzmán precisó que esta cirugía alivió todos los problemas que padeció por una hernia discal que presionaba los nervios y le provocaba dolor y debilidad en las extremidades.

Esta intervención la obligó a tomar una pausa en su carrera por recomendación médica, pero afortunadamente todo salió bien y la cantante de 57 años está lista para volver con todo a los escenarios.

Mientras tanto, Alejandra se recupera satisfactoriamente.