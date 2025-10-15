Suscríbete
Personalidades

Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau comparte reflexión sobre el amor

Luego de que salieran a la luz las fotos que confirmarían el romance entre Justin Trudeau y Katy Perry, la madre de los hijos del ex primer ministro canadiense se pronunció

October 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
sophie gregoire justin trudeai

getty

Sophie Grégoire compartió un mensaje en Instagram sobre el desapego y el amor, un día después de que se publicaran las imágenes del político en actitud cariñosa con la cantante Katy Perry a bordo de un yate en Estados Unidos.

En un video en redes sociales, la expresentadora Sophie aparece reflexionando sobre lo difícil que es soltar a quienes alguna vez amamos y mencionó que el amor y las personas no pueden retenerse para siempre.

“Lo que amamos nunca fue hecho para mantenerse. Las personas, los lugares, incluso los momentos que alguna vez se sintieron infinitos... el tiempo nos pide que no nos aferremos. Sostener parece más seguro que soltar, pero el amor nunca fue sobre posesión, siempre fue sobre presencia”, dice en el clip.

“Cuando soltamos lo que no podemos conservar, hacemos espacio para la conexión, la intimidad, el recuerdo y la lección”.

Aunque no dijo nombres, los internautas refieren que Sophie lanzó una indirecta tras las fotos de Justin con Katy.

Recordemos que Justin y Sophie anunciaron su separación en agosto de 2023, luego de casi dos décadas juntos. A pesar del fin de su relación, ambos mantienen una buena relación por sus tres hijos: Xavier, Ella-Grace y Hadrien.

Sophie Grégoire
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
