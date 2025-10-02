Barron Trump, hijo de Donald Trump tuvo una romántica cita en la Trump Tower

El joven de 19 años tomó el control del rascacielos de su padre para organizar una cita romántica.

El menor de los hijos del presidente de los Estados Unidos lleva una vida lejos de los reflectores, sin embargo, ha acaparado los titulares luego de que se diera a conocer que cerró exclusivamente el edificio, conocido como Trump Tower de 58 pisos, para sorprender a una chica.

De acuerdo con reportes de Page Six, Barron decidió que por motivos de seguridad cerraron la planta para garantizar su bienestar físico.

El gesto romántico tuvo como propósito disfrutar de una cita con una joven de su misma edad que estudia en la misma escuela que él.

Durante el verano se dio a conocer que Barron estaba viviendo su primer amor, aunque no se ha revelado la identidad de la joven, se sabe que pasa mucho tiempo con ella y que es una chica muy agradable.

Barron empezó su vida universitaria en otoño del año pasado en la Universidad de Nueva York. Tras unos meses en el campus de Greenwich Village, a inicios de este mes se dio a conocer que el joven no se había presentado a clases de forma regular.

People citó fuentes oficiales, asegurando que Barron eligió empezar su segundo año de la Escuela de Negocios Stern en un campus diferente, en este caso en la sede de Washington, DC, donde actualmente reside en la Casa Blanca, junto a sus padres.