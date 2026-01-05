Dakota Johnson desata rumores de romance con el cantante Role Model

Dakota Johnson desató rumores de un romance con el músico Role Model, a más de seis meses de su separación de Chris Martin, el vocalista de Coldplay. La protagonista de “Cincuenta sombras de grey”, fue vista en una actitud cercana con Role, según fotos obtenidas por el portal de noticias TMZ.

El medio señaló que la actriz y el cantante se dejaron ver muy cercanos durante la cena íntima a la luz de las velas junto a un grupo de amigos. De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, la famosa estuvo recostada junto al músico en un ambiente relajado. En otro momento de la noche, Johnson fue captada bebiendo un martini mientras ambos se inclinaban uno hacia el otro.

Recientemente, Role Model fue vinculado sentimentalmente con la influencer Emma Chamberlain, mientras que Dakota se separó de Chris tras ocho años juntos. Según una fuente le dijo a The Sun, que terminaron debido a su diferencia de edad de 12 años y el tema de tener hijos.