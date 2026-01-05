Suscríbete
Odalys Ramírez y Pato Borghetti se casan tras 15 años de relación

Los conductores celebraron su boda en Cancún únicamente con 12 invitados

Enero 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Tras 15 años juntos, Odalys Ramírez y Pato decidieron dar el siguiente paso en su relación y casarse en una ceremonia muy especial e íntima en una playa de Cancún.

Ambos eligieron sus vacaciones de fin de año para celebrar su amor en la playa del Hotel Sensira Resort, Cancún, donde cumplieron el sueño de casarse frente al mar.

Los famosos decidieron tener una pequeña celebración a la que solo asistieron sus seres queridos más cercanos que disfrutaron de cada momento de la mágica velada.

Los novios compartieron, “el momento más especial fue cuando leímos los votos y brindamos todos en familia por tantos años de construir memorias”. Odalys y Pato lucieron looks confeccionados por el reconocido diseñador mexicano Benito Santos, con piezas pensadas para la celebración en la playa.

Sobre la decisión de casarse tras más de una década juntos, la conductora explicó, “decidimos hacerlo ahora, porque siempre hemos sido una pareja poco tradicional y nos ha funcionado muy bien. Ahora que tenemos a nuestros papás, nuestros hijos grandes y conscientes, nos pareció que era una bonita manera de celebrar nuestro 15 aniversario”.

