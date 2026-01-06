¡De los rechazos al estrellato! La condición que marcó la vida del actor de Dustin en “Stranger Things”

Para millones de fans, Dustin Henderson es el corazón cómico de “Stranger Things”. Ingenioso, leal y siempre optimista. Sin embargo, detrás del personaje que marcó a toda una generación existe una historia poco conocida de disciplina extrema, rechazo constante y una condición médica que casi lo obliga a renunciar a su sueño antes de alcanzarlo.

Una infancia lejos de Hollywood

Gaten John Matarazzo III nació el 8 de septiembre de 2002 en Nueva Jersey, en una familia profundamente ligada al arte. Hijo de padres con formación en actuación y canto, creció bajo la exigencia del teatro local, no en los sets de Hollywood. Desde muy pequeño destacó por su talento vocal, lo que lo llevó a audicionar —y conseguir papeles— en el circuito más competitivo del mundo: Broadway.

Con apenas nueve años ya formaba parte de Priscilla, reina del desierto, y poco después interpretó al joven Gavroche en Los Miserables. Su infancia estuvo marcada por viajes constantes entre Nueva Jersey y Nueva York, ensayos interminables y una disciplina profesional que muchos adultos no soportan.

Ig: Gaten Matarazzo

La condición que cerró puertas

Desde niño, Gaten fue diagnosticado con displasia cleidocraneal (CCD), una condición genética poco común que afecta el desarrollo de los huesos, especialmente del cráneo, la mandíbula y las clavículas. En su caso, se manifestaba de forma visible en su rostro, con ausencia de algunos dientes permanentes y un desarrollo mandibular distinto.

No era solo una cuestión estética. La CCD implicaba cirugías dentales complejas, dificultades para hablar y alimentarse, y un seguimiento médico constante. Cuando intentó dar el salto del teatro a la pantalla, Hollywood se convirtió en un muro: audición tras audición, el rechazo era siempre el mismo. “No encaja”, le decían.

La presión fue tal que, tras años sin oportunidades frente a cámara, el joven actor consideró abandonar la actuación y llevar una vida normal lejos de los reflectores.

IG: Gaten Matarazzo

El casting que cambió todo

En 2015, Gaten audicionó para una nueva serie de Netflix creada por los Duffer Brothers. Buscaban a un niño que se sintiera como un amigo real, no como un estereotipo. Cuando notaron su condición, ocurrió lo impensable: en lugar de pedirle que la ocultara, decidieron integrarla al personaje.

Así nació Dustin Henderson como un referente de visibilidad. En la primera temporada, su personaje incluso explica qué es la displasia cleidocraneal, convirtiéndose en una de las primeras representaciones de una enfermedad rara en una plataforma global.

IG: Gaten Matarazzo.

De la pantalla al activismo

El éxito de “Stranger Things” transformó la vida de Gaten, pero también le dio un propósito mayor. Junto a su familia fundó CCD Smile, una organización dedicada a financiar cirugías y tratamientos dentales para personas que viven con displasia cleidocraneal.

Desde entonces, el actor ha recorrido Estados Unidos concientizando, recaudando fondos y dando voz a quienes no tienen acceso a los tratamientos que él pudo recibir.

IG: CCD Smiles

La historia de Gaten Matarazzo no es la de alguien que triunfó porque el sistema lo aceptó, sino la de un actor que resistió hasta que alguien decidió cambiar las reglas. Su camino demuestra que aquello que el mundo intenta corregir o esconder, a veces, es justo lo que lo hace verdaderamente único.