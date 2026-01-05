Suscríbete
Entretenimiento

Angelina Jolie visita el paseo de Rafah en apoyo a la población de Gaza

La actriz y ex enviada especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados, visitó el cruce de Rafah como parte de un viaje humanitario a Egipto

Enero 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
angelina-jolie.jpeg

Angelia Jolie dijo en un comunicado, “hablé con agencias humanitarias que están trabajando arduamente para hacer todo lo posible por superar las restricciones y desafíos para entregar la ayuda necesaria a Gaza. Caminé por un gran almacén que estaba lleno de artículos a los que se les negó la entrada, la mayoría de ellos médicos”.

“Lo que debe suceder está claro: el alto al fuego debe mantenerse, y el acceso debe ser sostenido, seguro y ampliado urgentemente para que la ayuda, el combustible y los suministros médicos críticos puedan moverse rápida y constantemente, en el volumen requerido. Los artículos de invierno y el equipo médico esencial deben trasladarse sin demora. Cada día de interrupción cuesta vidas”, añadió.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 1.16.26 PM.jpeg

En un contexto marcado por la suspensión de operaciones de grupos de ayuda en Gaza anunciada por Israel, la actriz mostró su apoyo a la población del enclave palestino por dos años de guerra contra Israel, desencadenada por el ataque del movimiento islamista Hamás en octubre de 2023. Angelina conversó con miembros de la Media Luna Roja y con conductores de camiones humanitarios.

Según varios medios, Jolie participó en esta visita al paso fronterizo de Rafah, que conecta este país con la Franja de Gaza, para examinar las condiciones de los palestinos heridos procedentes de la Franja de Gaza, así como el traslado de la ayuda humanitaria hacia el enclave asediado.

Angelina Jolie
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Kylie Jenner y Timothée Chalamet sellan la noche con un beso en los Critics’ Choice Awards
Entretenimiento
Kylie Jenner y Timothée Chalamet sellan la noche con un beso en los Critics’ Choice Awards 2026
Enero 04, 2026
 · 
Tania Franco
Reflexiones que nos dejó Frankenstein de Guillermo del Toro
Entretenimiento
Jacob Elordi gana el Critics’ Choice Awards 2026 por “Frankenstein” de Guillermo del Toro
Enero 04, 2026
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2026-01-04 at 5.09.33 PM.jpeg
Entretenimiento
La actriz Evangeline Lilly revela que sufre daño cerebral tras un accidente
Enero 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las batallas de Leonardo DiCaprio por Oscar
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio no pudo asistir al festival de Palm Springs por captura de Maduro
Enero 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Qué pasó con el actor de Bajo la misma estrella? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones
Entretenimiento
¿Qué pasó con el actor de “Bajo la misma estrella”? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones
De promesa del cine juvenil a una figura envuelta en controversia. El turbio recorrido profesional de Ansel Elgort y su situación actual
Enero 03, 2026
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2026-01-03 at 8.08.55 PM.jpeg
Entretenimiento
Familia de Tommy Lee rompe el silencio tras la muerte de Victoria Jones
La hija del actor fue hallada sin vida a los 34 años en un hotel de lujo en San Francisco en pleno inicio de año
Enero 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Cómo el joven de 27 MrBeast se convirtió en multimillonario en solo 10 años
Entretenimiento
Cómo a sus 27 años MrBeast se convirtió en multimillonario en tan solo una década
¡De grabar videos desde su habitación a construir un imperio global! La historia de Jimmy Donaldson, el creador que redefinió YouTube antes de los 30
Enero 03, 2026
 · 
Tania Franco
guillermo-del-toro-festival-de-cannes-2025.jpg
Entretenimiento
Lo que tienes que saber de los Critics Choice Awards 2026
La primera ceremonia de los premios cinematográficos del año se realizará este domingo
Enero 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez