Angelina Jolie visita el paseo de Rafah en apoyo a la población de Gaza

Angelia Jolie dijo en un comunicado, “hablé con agencias humanitarias que están trabajando arduamente para hacer todo lo posible por superar las restricciones y desafíos para entregar la ayuda necesaria a Gaza. Caminé por un gran almacén que estaba lleno de artículos a los que se les negó la entrada, la mayoría de ellos médicos”.

“Lo que debe suceder está claro: el alto al fuego debe mantenerse, y el acceso debe ser sostenido, seguro y ampliado urgentemente para que la ayuda, el combustible y los suministros médicos críticos puedan moverse rápida y constantemente, en el volumen requerido. Los artículos de invierno y el equipo médico esencial deben trasladarse sin demora. Cada día de interrupción cuesta vidas”, añadió.

En un contexto marcado por la suspensión de operaciones de grupos de ayuda en Gaza anunciada por Israel, la actriz mostró su apoyo a la población del enclave palestino por dos años de guerra contra Israel, desencadenada por el ataque del movimiento islamista Hamás en octubre de 2023. Angelina conversó con miembros de la Media Luna Roja y con conductores de camiones humanitarios.

Según varios medios, Jolie participó en esta visita al paso fronterizo de Rafah, que conecta este país con la Franja de Gaza, para examinar las condiciones de los palestinos heridos procedentes de la Franja de Gaza, así como el traslado de la ayuda humanitaria hacia el enclave asediado.