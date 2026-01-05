Suscríbete
Los novios que tuvo Kylie Jenner antes de Timothée Chalamet

Un repaso por las relaciones más comentadas de la empresaria y socialité antes de su romance con el actor francés

Enero 05, 2026 • 
Tania Franco
KYLIE

Allen Berezovsky/Getty Images

Antes de convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo de la belleza y los negocios, Kylie Jenner también ha protagonizado algunas de las relaciones sentimentales más mediáticas del entretenimiento internacional. Cada romance marcó una etapa distinta en su vida personal y pública, consolidando su imagen como una figura central de la cultura pop.

Hoy, su relación con Timothée Chalamet representa una nueva narrativa: más reservada, madura y alejada del escándalo. Pero antes de este capítulo, hubo otros nombres clave que definieron su historial amoroso.

Cody Simpson: el romance adolescente

Uno de los primeros novios conocidos de Kylie fue el cantante australiano Cody Simpson. Su relación ocurrió cuando ambos eran muy jóvenes y aún estaban en ascenso dentro de la industria. Fue un romance breve, inocente y propio de la adolescencia, que quedó como una anécdota de sus primeros años frente a los reflectores.

Tyga: una relación polémica

Sin duda, una de las relaciones más comentadas fue la que mantuvo con el rapero Tyga. Su noviazgo estuvo rodeado de controversia desde el inicio, principalmente por la diferencia de edad. Aun así, fue una etapa muy visible en la vida de Kylie, marcada por apariciones públicas constantes, alfombras rojas y una exposición mediática intensa.

Travis Scott: el padre de sus hijos

El vínculo más significativo antes de Timothée Chalamet fue el que tuvo con Travis Scott. Juntos formaron una familia y se convirtieron en padres de dos hijos. Aunque su relación tuvo altibajos y terminó de manera definitiva, ambos han mantenido una dinámica cordial enfocada en la crianza compartida, priorizando siempre el bienestar de sus hijos.

Devin Booker: discreción y estabilidad

Tras su ruptura con Travis Scott, Kylie sostuvo una relación intermitente con el basquetbolista Devin Booker. A diferencia de romances anteriores, esta etapa se caracterizó por la discreción y el bajo perfil, algo poco común en la vida de la empresaria. Aunque nunca fue una relación escandalosa, sí despertó gran interés entre sus seguidores.

Timothée Chalamet, ¿su futuro esposo?

El romance con Timothée Chalamet ha sorprendido por su tono sobrio y elegante. Lejos del drama mediático, ambos han optado por mantener su relación en un plano más privado, marcando una evolución clara en la forma en que Kylie maneja su vida personal.

Este nuevo capítulo no solo habla de una historia de amor distinta, sino también de una Kylie más segura, enfocada y selectiva, que parece haber encontrado equilibrio entre su vida pública y privada.

