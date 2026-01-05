Suscríbete
Entretenimiento

Las 5 películas más esperadas del 2026

Los cinéfilos inician el año con una larga lista de películas queridas y muy esperadas, te contamos las fechas de estreno

Enero 05, 2026 • 
Tania Franco
Anne Hathaway

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 20: Anne Hathaway is seen filming ‘The Devil Wears Prada 2' in Central Park on August 20, 2025 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/GC Images)

TheStewartofNY/GC Images

El mundo del cine no para y este 2026 inicia con una selección fuerte de las películas más esperadas del año, con una inclinación especial por el género de drama con un cast de actores muy queridos por el mundo del entretenimiento.

1. Cumbres borrascosas

Con Jacob Elordi y Margot Robbie al frente de una adaptación literaria de la novela de Emerald Fennell se estrena el 13 de febrero. Con un lenguaje erótico y pasional, es una cinta que decepcionó por su adelanto a varios fanáticos de la historia original, con el gran año que ha tenido Jacob Elordi, es una película que genera curiosidad, teniendo un elenco privilegiado de protagonistas.

2. El Diablo viste a la moda 2

Con Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt al frente, está cinta apuesta por la nostalgia como marketing puro, siendo que la cinta original estrenó en 2006 y causó revuelo, con un vistazo ficticio del mundo editorial y la divertida interacción entre la directora de una revista y su nueva asistente. Su esperado regreso sucederá en abril de 2026.

3. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

El regreso de una historia que sucede 24 años antes que la primera película de “Los Juegos del Hambre”, protagonizada por Jennifer Lawrence en 2012. Con un enfoque más dirigido al presidente Snow, protagonizado por el actor australiano Joseph Zada y la estadounidense Mckenna Grace. Estrena el 20 de noviembre de 2026.

4. La Odisea

Christopher Nolan emociona a su audiencia con una de las historias más legendarias del cine, donde Matt Damon interpretará a Odiseo de la gran epopeya griega escrita por Homero. Tan solo el preview de su poster causó revuelo. Llegará a los cines de todo el mundo el 16 de julio de 2026.

5. Avengers: Doomsday

El cierre de año viene con una historia que mantendrá a más de uno al borde del asiente, la película de Marvel llegará a la sala de cines el 17 de diciembre 2026. Traerá de regreso a los súper héroes más queridos, con la expectativa alta, siendo que es una franquicia que siempre trae números a la industria del cine.

Las salas del cine estarán llenas con fanáticos de los esperados estrenos que trae este año, quedará ver si la crítica será favorable para los cinéfilos que esperan con ansia las películas más esperadas del 2026.

