Personalidades

Rafa Nadal se convierte en el primer deportista investido doctor “honoris causa”

El mallorquín, considerado el mejor deportista español de todos los tiempos, recibió esta condecoración por la Universidad de Salamanca

October 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
rafa-nadal-honoris-causa.jpeg

El extenista Rafa Nadal fue distinguido por su “resiliencia, humildad, disciplina, esfuerzo y trabajo en equipo”. El deportista ostenta este nuevo título, la máxima distinción que concede la institución académica.

La ceremonia comenzó con un homenaje a los mejores momentos de su carrera profesional en un emotivo video. Después, Rafa Nadal dio un discurso ante el claustro de doctores de la institución académica salmantina reunidos en el Paraninfo del edificio histórico.

“Es un honor ser el primer deportista en recibir esta distinción de la universidad más antigua de España y una de las más antiguas del mundo. Con esfuerzo, dedicación y talento se pueden alcanzar metas extraordinarias. El deporte me enseñó el valor de la disciplina. Nada se consigue sin esfuerzo diario, sin compromiso y sin cuidar los pequeños detalles”.

“Lo que aprendí en las pistas me ha acompañado dentro y fuera. El deporte me enseñó también a no sentirme mejor que nadie, porque en las competiciones y en los torneos, como en la vida, nadie gana siempre. Siempre hay un rival que puede superarte. Aceptar la derrota, aprender de ella y esforzarse para volver a levantarse, es una de las lecciones más valiosas que aprendí con el paso del tiempo”, añadió.

Rafa Nadal
