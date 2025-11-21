Maite Perroni alza la voz en contra de la violencia digital y los estereotipos corporales

La actriz y cantante Maite Perroni se pronunció públicamente sobre la violencia digital y el escrutinio constante hacia el cuerpo de las mujeres, después de que su peso —actualmente 72 kilos— se convirtiera en conversación en redes sociales.

“Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un asunto tan relevante, especialmente cuando en el mundo y en nuestro país hay temas verdaderamente urgentes”, expresó Perroni. Agregó que, mientras algunas personas analizan su cuerpo “como si se tratara de un informe financiero”, ella está enfocada en vivir su presente real: criar a su hija, trabajar y disfrutar su vida cotidiana. Este episodio la llevó a reflexionar sobre tres posibles respuestas ante la violencia digital:



Victimizarse y permitir que la agresión la afecte emocionalmente. Guardar silencio y permitir que la situación crezca sin cuestionarla. Abrir una conversación que trascienda su caso personal.

Perroni eligió la tercera opción.

Una conversación que va más allá del cuerpo. En su mensaje, la actriz señaló que prácticamente todas las personas han vivido la batalla con la báscula o con su propia imagen, intentando cumplir con estereotipos sociales que dictan cómo debería verse un cuerpo “aceptable”.

“Vivimos en una sociedad donde nunca se es suficiente: nunca suficientemente guapas, inteligentes, talentosas, trabajadoras o “delgadas”. Como si nuestro valor dependiera de eso”, señaló.

En contraste, destacó que el verdadero poder reside en aceptar cada etapa de la vida, abrazar los procesos personales y reconocer que cada cuerpo tiene una historia distinta que merece respeto.

Un acto de aceptación y gratitud

Perroni compartió que hoy elige abrazar su cuerpo y agradecerle por llevarla hasta este momento, acompañarla en procesos complejos, y permitirle dar vida. “Eso me hace sentirme más real y más feliz”, afirmó.

También hizo un llamado a quienes han experimentado críticas o violencia por su apariencia: “Nunca permitan que la opinión de los demás defina su valor.”

Maite concluyó que continuará enfocada en su bienestar emocional:

“Seguiré sanando, dejando ir narrativas que no me pertenecen, aceptando mis tiempos, mis cambios y mis procesos. Seguiré viviendo mi vida con amor y agradecimiento.”La artista invitó a sumar esfuerzos para fomentar respeto digital, terminar con el body shaming y construir espacios libres de violencia hacia las mujeres.

