⁠Kevin Jonas lanza su primer canción como solista, este fue su emotivo mensaje

Uno de los integrantes de los Jonas Brothers, muestra su voz en su primer canción

Noviembre 20, 2025 • 
Tania Franco
Kevin Jonas lanza su primer canción

Slaven Vlasic/Getty Images for Beyond Type 1

Uno de los integrantes del grupo musical “Jonas Brothers”, Kevin, mejor conocido por tocar la guitarra y ayudar en la composición de algunas canciones del grupo de hermanos, lanzó su primera canción como solista. Ya había sorprendido con anterioridad al cantarla en sus presentaciones en vivo, la reacción y recibimiento fue abismal.

Kevin Jonas ha mencionado con anterioridad que en la calle siempre lo confunden, debido a que enaltecen a los otros dos vocalistas, sus hermanos Joe y Nick Jonas. Quienes han mostrado una personalidad más “llamativa” por ser más extrovertidos al ojo público. El lanzamiento de esta canción tiene un peso emotivo por esa razón.

Es oficial. La canción ya salió. Es de ustedes ahora, gracias por creer en mí...
Kevin Jonas.

La canción está oficialmente estrenada y se llama “Changing”, donde el rango vocal de Kevin se luce como nunca antes, demostrando su bella voz y talento poco conocido del cantante.

Jonas Brothers
