Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universe 2025 sufrió fuerte caída

Mientras avanzaba por la pasarela, Gabrielle Henry sufrió una caída en el escenario que de inmediato encendió la alerta entre el público, el jurado y la personal del certamen. El equipo asistente y organizadores decidieron trasladarla en camilla para que recibiera la atención médica.

Raúl Rocha, presidente de la organización del certamen dio a conocer el estado de salud de la jamaiquina que durante su turno luciendo el traje de noche, sin darse cuenta pisó fuera del escenario provocando su caída y la reacción de los presentes.

Para toda participante del certamen, este es uno de los momentos más importantes rumbo a la final, en el que se lucen frente al jurado y los directivos de la MUO. Cada una porta el traje típico de su país, traje de baño y traje de noche; en una pasarela sobre el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia.

Al momento del incidente, Miss Jamaica caminaba luciendo un vestido largo anaranjado con aplicaciones brillosas y una apertura hasta la pierna, además de una capa a juego que daba un toque femenino y de movimiento. Gabrielle continuó caminando pero al dar un mal paso perdió el piso por completo, cayendo en una de las aperturas del diseño del lugar.

De inmediato, Raúl y Nawat se levantaron de sus asientos para auxiliar a la modelo de 28 años que no podía ponerse de pie. Los paramédicos entraron al foro y en medio de luces bajas y el show que había tenido que continuar con el desfile de las demás candidatas, se llevaron a Gabrielle en camilla para ser atendida.

A través de un comunicado en redes sociales, Raúl Rocha compartió una actualización del estado de salud de la modelo. “Me gustaría compartir con la familia de Miss Universe que se preocupa por la salud de nuestra Miss Universe jamaica, que a las 12:00 am, hora de Bangkok, acabo de salir del hospital donde está siendo atendida. Estuve ahí con ella y su familia, y afortunadamente, no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención. Permanecerá en observación durante el resto de la noche y seguiremos en contacto con su familia para brindarle apoyo. Nuestras oraciones están con ella por su pronta recuperación”.

