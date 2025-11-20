Suscríbete
Entretenimiento

Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universe 2025 sufrió fuerte caída

La modelo tuvo un accidente durante la preliminar en la presentación de traje de noche

Noviembre 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
representante-jamaica.jpeg

Mientras avanzaba por la pasarela, Gabrielle Henry sufrió una caída en el escenario que de inmediato encendió la alerta entre el público, el jurado y la personal del certamen. El equipo asistente y organizadores decidieron trasladarla en camilla para que recibiera la atención médica.

Raúl Rocha, presidente de la organización del certamen dio a conocer el estado de salud de la jamaiquina que durante su turno luciendo el traje de noche, sin darse cuenta pisó fuera del escenario provocando su caída y la reacción de los presentes.

Para toda participante del certamen, este es uno de los momentos más importantes rumbo a la final, en el que se lucen frente al jurado y los directivos de la MUO. Cada una porta el traje típico de su país, traje de baño y traje de noche; en una pasarela sobre el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia.

Al momento del incidente, Miss Jamaica caminaba luciendo un vestido largo anaranjado con aplicaciones brillosas y una apertura hasta la pierna, además de una capa a juego que daba un toque femenino y de movimiento. Gabrielle continuó caminando pero al dar un mal paso perdió el piso por completo, cayendo en una de las aperturas del diseño del lugar.

De inmediato, Raúl y Nawat se levantaron de sus asientos para auxiliar a la modelo de 28 años que no podía ponerse de pie. Los paramédicos entraron al foro y en medio de luces bajas y el show que había tenido que continuar con el desfile de las demás candidatas, se llevaron a Gabrielle en camilla para ser atendida.

A través de un comunicado en redes sociales, Raúl Rocha compartió una actualización del estado de salud de la modelo. “Me gustaría compartir con la familia de Miss Universe que se preocupa por la salud de nuestra Miss Universe jamaica, que a las 12:00 am, hora de Bangkok, acabo de salir del hospital donde está siendo atendida. Estuve ahí con ella y su familia, y afortunadamente, no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención. Permanecerá en observación durante el resto de la noche y seguiremos en contacto con su familia para brindarle apoyo. Nuestras oraciones están con ella por su pronta recuperación”.

Miss Universo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
christian-nodal-audiencia.jpeg
Entretenimiento
Christian Nodal revela qué pasó tras la audiencia en Reclusorio Oriente
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo
Entretenimiento
El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo
Noviembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Ariana Grande detiene a la prensa en la alfombra roja de Wicked
Entretenimiento
Ariana Grande detiene a la prensa en la alfombra roja de Wicked: “Paren, por favor”
Noviembre 18, 2025
 · 
Tania Franco
carmen-aub-hija-condicion-sordera.jpeg
Entretenimiento
Carmen Aub pide ayuda para el tratamiento de su hija que padece sordera
Noviembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
FotoWMaite.png
Entretenimiento
Maite Perroni deslumbra como invitada especial en el concierto de Wanessa Camargo
El pasado sábado 15 de Noviembre, la actriz, productora, empresaria y cantante Maite Perroni se presentó con gran éxito en Río de Janeiro como una de las invitadas especiales del concierto de Wanessa Camargo, quien celebró sus 25 años de carrera ante un público eufórico.
Noviembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
_C8A8883.jpg
Entretenimiento
Maite Perroni y Christopher Uckermann se unen para inspirar a los jóvenes
La actriz, cantante y productora Maite Perroni continúa consolidándose como una voz inspiradora para toda una generación
Noviembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
boda de Gavin Casalegno - the summer i turned pretty
Entretenimiento
Gavin Casalegno comparte fotos inéditas de su boda por su primer aniversario
El actor de “The Summer I Turned Pretty”, publicó imágenes nunca antes vistas de su boda
Noviembre 18, 2025
 · 
Tania Franco
fatima-bosch-ganadora-miss-universo-mexico-2025.jpeg
Entretenimiento
Cuándo y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025
La final del certamen de belleza se llevará a cabo este viernes en Tailandia
Noviembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
britney-spears-pijamada.jpeg
Entretenimiento
Britney Spears reaparece en una pijamada con Khloé y Kim Kardashian
La intérprete se dejó ver muy relajada junto a las famosas hermanas
Noviembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez