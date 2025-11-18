Suscríbete
Cuándo y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025

La final del certamen de belleza se llevará a cabo este viernes en Tailandia

Noviembre 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-ganadora-miss-universo-mexico-2025.jpeg

Estamos a muy pocos días de saber quién será coronada como la mujer más hermosa del mundo en el certamen internacional de belleza más importante.

La mexicana Fátima Bosch, representará a México la noche de coronación del certamen celebrado por cuarta ocasión en Tailandia, el cual se ha visto marcado por la polémica de Nawat Itsaragrisil, el directivo que humilló a la modelo.

La edición 74 de Miss Universo será en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, donde la danesa Victoria Theilvig, ganadora de 2024, entregará la corona a la nueva reina.

Fátima Bosch buscará el tercer título de Miss Universo para México, después de los de Lupita Jones en 1991 y Ximena Navarrete en 2010.

La final de Miss Universo 2025 será este viernes 21 de noviembre en Tailandia, sin embargo, por la diferencia de horario en México, se transmitirá un día antes, es decir, el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo central. La ceremonia estará disponible en televisión abierta y en streaming, así como en el Canal de Youtube de Miss Universe. La transmisión oficial estará a cargo de Imagen Televisión.

La presentación de trajes nacionales será el 19 de noviembre a las 12:00 am, a la cual sigue la competencia preliminar a las 6:00 am.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
