Carta que Taylor Swift escribió a Liam Payne en 2017 será subastada

Taylor Swift escribió una carta al exintegrante de One Direcion en 2017, la cual será subastada próximamente, así lo anunció la casa británica Omega Auctions, que incluyó el manuscrito de la cantante en su próxima venta dedicada a la memorabilia musical.

En la carta, la intérprete de “Opalite”, le dijo Liam Payne que siempre lo había estado apoyando en su carrera en solitario. Según la descripción, la nota se le entregó al cantante antes de sus actuaciones en el Capital FM Jingle Bell Ball de ese año en el O2 Arena de Londres. Swift y Payne actuaron en el concierto el 10 de diciembre de 2017.

La carta saldrá a subasta el 2 de diciembre con Omega Auctions, y está valorada entre 5,000 y 10,000 libras esterlinas en la casa de subastas.

La carta dice, “Liam, cuánto tiempo sin verte. Me alegro mucho por ti, lo estás haciendo genial. Estoy obsesionada con ‘Bedroom Floor’. Es genial verte desde lejos, siempre te estoy animando. Mucha suerte esta noche”.