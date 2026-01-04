¿Qué pasó con el actor de “Bajo la misma estrella”? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones

Durante la década de 2010, Ansel Elgort se consolidó como uno de los actores jóvenes más populares de Hollywood. Su papel como Augustus Waters en Bajo la misma estrella lo convirtió en un fenómeno global, especialmente entre el público adolescente. Sin embargo, en los últimos años su carrera ha estado marcada por una fuerte polémica que cambió radicalmente su imagen pública.

Sus inicios y el ascenso al estrellato

Nacido en Nueva York y criado en un entorno artístico —es hijo del fotógrafo Arthur Elgort—, Ansel Elgort estudió interpretación desde joven y comenzó su carrera en el teatro. Su debut cinematográfico llegó con ‘Carrie’, pero fue 2014 el año que definió su éxito: participó en ‘Divergente’ y, poco después, protagonizó ‘Bajo la misma estrella’, adaptación de la novela de John Green.

Un giro inesperado...

Tras consolidar su popularidad con títulos como “Baby Driver”, Elgort fue elegido para protagonizar “West Side Story” en 2021, dirigida por Steven Spielberg, uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Sin embargo, en 2020, su trayectoria dio un giro cuando una mujer identificada como “Gaby” publicó en redes sociales un testimonio en el que lo acusaba de abuso sexual ocurrido cuando ella era menor de edad. Posteriormente, otras mujeres compartieron experiencias similares, señalando presuntos comportamientos inapropiados cuando también eran menores.

Ansel Elgort negó las acusaciones de abuso sexual, aunque reconoció haber tenido una relación con la denunciante principal, afirmando que fue consensuada y que los hechos no ocurrieron como ella los describía. No hubo procesos judiciales ni cargos formales en su contra, pero el impacto mediático fue inmediato.

El estreno de “West Side Story” se mantuvo, aunque la polémica acompañó la promoción de la película. A pesar de su alto presupuesto, la cinta no logró recuperar su inversión en taquilla, aunque las causas de ese resultado fueron múltiples.

Su carrera después de la controversia

Lejos de desaparecer por completo, Elgort protagonizó la serie “Tokyo Vice”, para la cual se trasladó a Japón, aprendió el idioma y se integró a la cultura local. Aunque la serie tuvo buena recepción inicial, fue cancelada tras su segunda temporada.

Durante ese periodo, el actor se alejó parcialmente del foco mediático y se volcó a intereses artísticos como la caligrafía japonesa y proyectos personales, algunos con fines benéficos. Más recientemente, se supo que regresó a Nueva York y retomó actividades artísticas, incluido el ballet, además de confirmarse su participación en la película “Dinner with Aubrey”.

El anuncio de nuevos proyectos reavivó la discusión pública sobre las acusaciones en su contra y sobre cómo la industria del entretenimiento gestiona este tipo de señalamientos. Algunas de las mujeres que compartieron sus experiencias han manifestado públicamente su inconformidad al ver que el actor continúa recibiendo oportunidades laborales.

¿Dónde está Ansel Elgort hoy?

A día de hoy, Ansel Elgort no enfrenta cargos legales y continúa trabajando en la industria, aunque su figura permanece profundamente polarizada. Su caso se ha convertido en un ejemplo recurrente dentro del debate contemporáneo sobre poder, fama, denuncias públicas y rendición de cuentas en Hollywood.

Lo que antes fue la imagen del “chico perfecto” del cine juvenil, hoy es una carrera marcada por una controversia que sigue generando preguntas y posiciones encontradas, tanto en la industria como entre el público.