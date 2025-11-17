Disney libera el primer vistazo de Moana Live Action, esta es su fecha de estreno

Disney lanzó el primer teaser oficial del live action de Moana, ofreciendo finalmente un vistazo a cómo se verá la adaptación real de la película que marcó a toda una generación. El adelanto presenta a Catherine Laga’aia como Moana.

Disney también confirmó lo que muchos esperaban

Dwayne Johnson regresa como el semidiós Maui, aportando nuevamente su humor y energía característica. Johnson, además, funge como productor del proyecto.

El video presenta paisajes exuberantes, una fotografía más cinematográfica y elementos visuales que expanden el universo de la película original. El live action promete una experiencia más realista, manteniendo la esencia y el espíritu de la historia animada.

Según Disney, Moana llegará exclusivamente a cines el 10 de julio de 2026, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados del estudio para ese año.