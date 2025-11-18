Maite Perroni y Christopher Uckermann se unen para inspirar a los jóvenes

La artista mexicana participó en el Congreso Distrito Creativo celebrado en El Salvador, un evento organizado por el Gobierno de ese país que reunió a grandes exponentes de la industria creativa latinoamericana.
Durante una ponencia compartida con Christopher Uckermann, Maite habló sobre los sueños, las metas y los retos que ha enfrentado a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria dentro de la industria del entretenimiento. Dirigido principalmente a jóvenes, el espacio se convirtió en una charla motivacional en la que la artista compartió su visión sobre la importancia de creer en uno mismo y trabajar con disciplina para alcanzar los propios objetivos.
“Hay que soñar, decretar pero también hay que trabajar, hay que prepararse para poder lograr llegar a esa meta y disfrutar el proceso porque eso es en realidad lo que te construye”, expresó Maite ante un auditorio repleto de jóvenes que la escucharon con atención. También reflexionó sobre la relevancia del amor propio y la autenticidad, invitando a las nuevas generaciones a mantenerse fieles a su esencia.
“La pasión es importante porque nos motiva; cuando pierdes la motivación ya no hay sentido. Cuando haces lo que te gusta, vas a continuar”, añadió.
Su participación en el Congreso Distrito Creativo refuerza el impacto internacional que Maite Perroni ha construido a lo largo de su carrera, convirtiéndose en un referente de talento, resiliencia y empoderamiento femenino. Su historia de esfuerzo y constancia la ha llevado a ser parte de foros y proyectos que buscan inspirar a las nuevas generaciones de artistas y emprendedores en América Latina.
Además, la intérprete se prepara para continuar con una agenda internacional. El próximo 15 de noviembre, viajará a Río de Janeiro como invitada especial en el concierto de la artista brasileña Wanessa Camargo, quien celebra 25 años de carrera. Ambas artistas mantienen una amistad de años, reforzada por su reencuentro viral en 2023 —video que hoy supera los 30 millones de reproducciones—. En este esperado reencuentro sobre el escenario, Maite y Wanessa interpretarán juntas una canción inédita, prometiendo uno de los momentos más emotivos y memorables de la noche.