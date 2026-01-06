No te pierdas de los estrenos que trae este año Paramount

Paramount+ presenta lo más esperado de su programación para enero, donde se destaca el esperado final de LANDMAN: UN NEGOCIO CRUDO, creada por el ganador del Oscar Taylor Sheridan y también llega el nuevo thriller psicológico original JOVEN SECUESTRADA. STAR TREK: ACADEMIA DE LA FLOTA ESTELAR tendrá su gran debut en el servicio de streaming premium, y el estreno de la tercera temporada de la serie adolescente ESPÍRITUS EN LA ESCUELA, protagonizada por Peyton List.

A continuación, la lista completa de destacados del mes:

JOVEN SECUESTRADA

DRAMA - SERIE

ESTRENO EL 8 DE ENERO

Basada en la novela Baby Doll de Hollie Overton, JOVEN SECUESTRADA narra la historia de las hermanas gemelas Lily y Abby, cuyas vidas quedan destrozadas cuando Lily es secuestrada de su tranquilo pueblo rural inglés por el querido profesor local Rick Hansen. Tras años de abuso en cautiverio, Lily escapa y descubre que la libertad conlleva sus propios desafíos. El mundo al que anhelaba regresar siguió adelante sin ella. La serie está protagonizada por Alfie Allen y Jill Halfpenny.

AUSSIE SHORE

ESTRENO NUEVA TEMPORADA - REALITY SHOW

9 DE ENERO

Aussie Shore sigue las locas travesuras de un grupo de jóvenes y bulliciosos compañeros de piso que trabajan duro y se divierten aún más mientras lidian con los altibajos de vivir juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la ciudad de Cairns, donde la fiesta nunca termina.

STAR TREK: ACADEMIA DE LA FLOTA ESTELAR

SERIE ORIGINAL

ESTRENO – 15 DE ENERO

La Academia de la Flota Estelar nos presentará a un grupo de jóvenes cadetes que se unen para perseguir un sueño común de esperanza y optimismo. Bajo la atenta y exigente mirada de sus instructores, descubrirán lo que se necesita para convertirse en oficiales de la Flota Estelar mientras navegan por amistades florecientes, rivalidades explosivas, primeros amores y un nuevo enemigo que amenaza tanto a la Academia como a la propia Federación.

LANDMAN: UN NEGOCIO CRUDO

SERIE ORIGINAL

EPISODIO FINAL DE LA NUEVA TEMPORADA 18 DE ENERO

A medida que el petróleo brota de la tierra, también lo hacen los secretos, y el punto de ruptura de Tommy Norris puede estar más cerca de lo que él cree. Ante la creciente presión de M-Tex Oil, Cami Miller y la sombra de sus familiares, sobrevivir en el oeste de Texas no es algo noble, sino brutal. Y tarde o temprano, algo tiene que romperse.

CANADA SHORE

REALITY SHOW - 22 DE ENERO

Diez jóvenes canadienses de todo el país se reúnen para compartir un verano sin filtros e inolvidable.

SILVIO

PELÍCULA BASADA EN UNA HISTORIA REAL

ESTRENO 1 DE ENERO

Durante un secuestro, el famoso presentador de televisión Silvio Santos debe luchar para proteger a su familia y su legado mientras se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida.

90210 (T1-T5)

SERIE - DRAMA ADOLESCENTE

12 DE ENERO

Beverly Hills, 90210 es una serie dramática adolescente que sigue a una familia proveniente de Kansas que se muda al exclusivo barrio de Beverly Hills, donde sus hijos deben adaptarse a la vida social del instituto West Beverly Hills High. Estrenada en 1990, la serie se convirtió en una de las producciones televisivas más exitosas y emblemáticas de los años 90, marcando a toda una generación con historias de amistad, amor, identidad y conflictos sociales.

ESCAPE EN DANNEMORA

MINISERIE BASADA EN UNA HISTORIA REAL

5 DE ENERO

Dirigida por Ben Stiller, la historia se basa en la increíble fuga real de dos reclusos, interpretados por Benicio del Toro y Paul Dano, de la prisión Clinton en 2015 con la ayuda de una empleada casada encarnada por Patricia Arquette y que se convirtió en una persecución masiva.

THE NEIGHBORHOODSERIE DE COMEDIA26 DE ENEROUna simpática familia del Medio Oeste se muda a Los Ángeles, donde su nuevo vecino se muestra escéptico sobre cómo se integrarán. El optimismo y la capacidad de negociación del padre se ponen a prueba cuando intenta conectar con su vecino y hacer que su diversa comunidad se convierta en su hogar.

ESPÍRITUS EN LA ESCUELA

SERIE ORIGINAL

NUEVA TEMPORADA - 28 DE ENERO

Maddie resolvió el misterio de su desaparición, pero le quedan más preguntas que respuestas. Ahora debe colaborar con sus amigos del mundo espectral y del mundo de los vivos para recuperar su cuerpo y su vida robados.

IF

PELÍCULA EXCLUSIVA · COMEDIA - FANTASÍA

ESTRENO 10 DE ENERO

IF llega en exclusiva para contar una historia llena de imaginación y emoción, donde una joven descubre que puede ver a los amigos imaginarios olvidados por sus creadores, en una aventura tan divertida como conmovedora para toda la familia

A QUIET PLACE

PELÍCULA EXCLUSIVA · TERROR - SUSPENSO

ESTRENO 26 DE ENERO

A Quiet Place: Day One estrena en exclusiva y revela el origen de la invasión que cambió al mundo para siempre, siguiendo a un grupo de sobrevivientes en el primer y más aterrador día del silencio.

