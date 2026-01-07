Suscríbete
Entretenimiento

La actriz Claire Brosseau pide asistencia médica para morir por problemas de salud mental

La canadiense ha luchado durante 30 años contra severos problemas

Enero 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.39.00 AM.jpeg

La actriz y comediante solicitó al gpobierno de su país ayuda médica para morir. En una entrevista con “The New York Times”, y a través de una carta abierta, Brosseau explicó que tras años luchando contra el trastorno maníatico-depresivo, trastornos de la personalidad, desórdenes de conducta alimentaria, abuso de sustancias e ideación suicida crónica, pidió acceso al MAID (Medical Assistance in Dying), un procedimiento de muerte médicamente asistida.

Claire contó que a lo largo de su vida ha probado más de 25 medicamentos, terapias psiquiátricas, electroconvulsivas y alternativas pero no ha tenido mejora en su salud mental. “Todos los días no sé si lograré superar el día. Ya ha sido demasiado. Es suficiente”, escribió.

Desde 2021, la actriz presentó una solicitud para el MAID, sin embargo, la legislación canadiense actual excluye a las personas cuyo único padecimiento sea de salud mental, lo que ha impedido que su petición sea aprobada hasta ahora. Ante esto, la comediante ha recurrido a instancias judiciales, alegando temas discriminatorios.

La ley prevé modificar esta restricción en marzo de 2027, pero Brosseau ha expresado que no piensa esperar hasta esa fecha, debido al desgaste emocional que sufre.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Laura Pausini entrevista
Entretenimiento
Laura Pausini brilla en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Enero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Aniston - Courteney Cox - FRIENDS
Entretenimiento
Courteney Cox revive a Monica Geller y desata la nostalgia de “Friends”
Enero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Sadie Sink
Entretenimiento
“Creo que Eleven está muerta”: lo que piensa Sadie Sink sobre el final de “Stranger Things”
Enero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Joe-Jonas.jpg
Entretenimiento
Joe Jonas estaría estrenando romance con la modelo Tatiana Gabriela
Enero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
miguel-bose-casarse-mujer.jpg
Entretenimiento
Miguel Bosé habla por primera vez del accidente por el que cayó en depresión
El cantante habló del grave accidente que sufrió que le dejó secuelas físicas y emocionales durante años
Enero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes
WhatsApp Image 2026-01-05 at 1.38.11 PM.jpeg
Entretenimiento
Odalys Ramírez y Pato Borghetti se casan tras 15 años de relación
Los conductores celebraron su boda en Cancún únicamente con 12 invitados
Enero 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
KYLIE
Entretenimiento
Los novios que tuvo Kylie Jenner antes de Timothée Chalamet
Un repaso por las relaciones más comentadas de la empresaria y socialité antes de su romance con el actor francés
Enero 05, 2026
 · 
Tania Franco