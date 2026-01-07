La actriz Claire Brosseau pide asistencia médica para morir por problemas de salud mental

La actriz y comediante solicitó al gpobierno de su país ayuda médica para morir. En una entrevista con “The New York Times”, y a través de una carta abierta, Brosseau explicó que tras años luchando contra el trastorno maníatico-depresivo, trastornos de la personalidad, desórdenes de conducta alimentaria, abuso de sustancias e ideación suicida crónica, pidió acceso al MAID (Medical Assistance in Dying), un procedimiento de muerte médicamente asistida.

Claire contó que a lo largo de su vida ha probado más de 25 medicamentos, terapias psiquiátricas, electroconvulsivas y alternativas pero no ha tenido mejora en su salud mental. “Todos los días no sé si lograré superar el día. Ya ha sido demasiado. Es suficiente”, escribió.

Desde 2021, la actriz presentó una solicitud para el MAID, sin embargo, la legislación canadiense actual excluye a las personas cuyo único padecimiento sea de salud mental, lo que ha impedido que su petición sea aprobada hasta ahora. Ante esto, la comediante ha recurrido a instancias judiciales, alegando temas discriminatorios.

La ley prevé modificar esta restricción en marzo de 2027, pero Brosseau ha expresado que no piensa esperar hasta esa fecha, debido al desgaste emocional que sufre.