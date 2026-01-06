Joe Jonas estaría estrenando romance con la modelo Tatiana Gabriela

Tras su separación de Sophie Turner, Joe Jonas se estaría dando una nueva oportunidad en el amor junto a la modelo Tatiana Gabriela con quien comenzó a salir a finales del verano. De acuerdo con Us Weekly, Jonas incluso ya la presentó a su círculo cercano y a sus hijas Willa de 5 años y Delphine de 3, con quienes fue visto junto a la modelo en un parque infantil en Miami durante Año Nuevo.

El cantante de 36 años avivó los rumores de romance luego de dejar un “me gusta” y un “emoji babeante” en una publicación de Instagram de Año Nuevo de Tatiana Gabriela, en la que la modelo compartió una serie de fotos y videos luciendo un minivestido de malla dorada combinado con tacones de tiras.

La modelo es conocida por su participación en el video Baile Inolvidable de Bad Bunny, además de que se destaca por ser modelo profesional colaborando con marcas de renombre, además de poseer una formación académica en cine. Actualmente reside en Nueva York.