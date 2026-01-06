Suscríbete
Entretenimiento

Joe Jonas estaría estrenando romance con la modelo Tatiana Gabriela

La joven originaria de Puerto Rico habría robado el corazón del músico

Enero 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Joe-Jonas.jpg

Tras su separación de Sophie Turner, Joe Jonas se estaría dando una nueva oportunidad en el amor junto a la modelo Tatiana Gabriela con quien comenzó a salir a finales del verano. De acuerdo con Us Weekly, Jonas incluso ya la presentó a su círculo cercano y a sus hijas Willa de 5 años y Delphine de 3, con quienes fue visto junto a la modelo en un parque infantil en Miami durante Año Nuevo.

El cantante de 36 años avivó los rumores de romance luego de dejar un “me gusta” y un “emoji babeante” en una publicación de Instagram de Año Nuevo de Tatiana Gabriela, en la que la modelo compartió una serie de fotos y videos luciendo un minivestido de malla dorada combinado con tacones de tiras.

La modelo es conocida por su participación en el video Baile Inolvidable de Bad Bunny, además de que se destaca por ser modelo profesional colaborando con marcas de renombre, además de poseer una formación académica en cine. Actualmente reside en Nueva York.

Joe Jonas
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
dakota-johnson-mexico-hablando-español-pelicula-madame-web.png
Entretenimiento
Dakota Johnson desata rumores de romance con el cantante Role Model
Enero 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
momentos icónicos oscar 2023
Entretenimiento
Guillermo del Toro sufre la muerte de su hermano
Enero 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ganadores-critics-choice-awards.jpeg
Entretenimiento
Lista de ganadores de los Critics Choice Awards 2026
Enero 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Kylie Jenner y Timothée Chalamet sellan la noche con un beso en los Critics’ Choice Awards
Entretenimiento
Kylie Jenner y Timothée Chalamet sellan la noche con un beso en los Critics’ Choice Awards 2026
Enero 04, 2026
 · 
Tania Franco
¿Qué pasó con el actor de Bajo la misma estrella? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones
Entretenimiento
¿Qué pasó con el actor de “Bajo la misma estrella”? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones
De promesa del cine juvenil a una figura envuelta en controversia. El turbio recorrido profesional de Ansel Elgort y su situación actual
Enero 03, 2026
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2026-01-03 at 8.08.55 PM.jpeg
Entretenimiento
Familia de Tommy Lee rompe el silencio tras la muerte de Victoria Jones
La hija del actor fue hallada sin vida a los 34 años en un hotel de lujo en San Francisco en pleno inicio de año
Enero 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-01-04 at 5.09.33 PM.jpeg
Entretenimiento
La actriz Evangeline Lilly revela que sufre daño cerebral tras un accidente
La estrella de “Perdidos” “El hobbit” y “Ant-Man”, tiene secuelas de un aparatoso accidente en el que se desmayó y se golpeó la cabeza con una roca
Enero 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Reflexiones que nos dejó Frankenstein de Guillermo del Toro
Entretenimiento
Jacob Elordi gana el Critics’ Choice Awards 2026 por “Frankenstein” de Guillermo del Toro
El actor fue reconocido por su impactante interpretación de La Criatura en la esperada película de Guillermo del Toro, consolidando uno de los momentos más memorables de la temporada de premios
Enero 04, 2026
 · 
Tania Franco