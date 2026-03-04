Revista
Las girlies están de suerte: Gwyneth Paltrow subasta su clóset

Gwyneth Paltrow abre su clóset y con ello está subastando sus piezas más icónicas, incluyendo los bocetos originales de su vestido rosa con el que ganó Mejor actriz por Shakespeare in Love en los Óscares de 1999

Marzo 04, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
Gwyneth-Paltrow-subasta-su-closet.jpg

La famosa actriz de Hollywood ha decidido hacer algo que pocas estrellas se atreven a hacer: abrir las puertas de su archivo personal. La actriz subastará algunas de las piezas más emblemáticas de su closet en una venta organizada por Julien’s Auctions “Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & the Archival Edit”, que se celebrará el 24 y 25 de marzo en el hotel The Peninsula Beverly Hills.

“Si quieres meter una nueva prenda en tu armario, deberías deshacerte de alguna otra primero”

La-subasta-de-Gwyneth-Paltrow.jpg

Screenshot

Gwyneth pondrá a la venta 500 artículos vinculados a diferentes etapas de su vida y carrera. Algunas de las piezas destacadas son:

  • Vestidos de alta costura de firmas como Dior, Atelier Versace, Ralph & Russo y más.
  • Los bocetos originales del vestido rosa de Ralph Lauren que usó en los Óscares de 1999.
  • El conjunto blanco de Giorgio Armani que usó para la alfombra roja de Iron Man 3, que tiene un valor de 2,000 y 3,000 dólares.
  • Bolsos de lujo como Hermès Birkin.
  • Por primera vez, incluirá muebles y objetos de diseño de sus residencias.

También se trata de una subasta con causa, ya que la mayor parte de lo recaudado será donada a World Central Kitchen, la organización sin fines de lucro creada por el chef español —y amigo cercano de la actriz— José Andrés.

Es así como Gwyneth Paltrow convierte su clóset en algo más que moda: una oportunidad para hacer el bien y generar un impacto positivo.

gwyneth paltrow
