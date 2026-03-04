Revista
Entretenimiento

Nicole Kidman regresa al thriller con Scarpetta

La actriz australiana protagoniza y produce la esperada adaptación de las novelas de Patricia Cornwell.

Marzo 04, 2026 • 
Camila Torre Forcén
nicole-kidman-confesiones-entrevistajpg

Instagram @nicolekidman

Nicole Kidman vuelve a uno de los terrenos que mejor le queda: el suspenso psicológico. La actriz participará en Scarpetta, la nueva serie de Prime Video basada en la saga de Patricia Cornwell. En esta producción, Kidman da vida a la brillante doctora Kay Scarpetta, una forense que regresa a su pasado para enfrentarse a un caso que marcó su carrera años atrás.

La historia se mueve entre dos líneas temporales —el presente y los noventa— para reconstruir no solo un crimen inquietante. Con una forma de narrar la historia de manera intensa y un enfoque realista en la ciencia forense, con una atmósfera elegante, sobria y cargada de tensión.

El reparto suma nombres como: Jamie Lee Curtis interpreta a Dorothy, la hermana de Scarpetta, mientras que Bobby Cannavale da vida a Pete Marino, un detective. También, Simon Baker interpreta al perfilador del FBI Benton Wesley, y Ariana DeBose completa el elenco principal con el papel de Lucy Farinelli. La química entre los actores y la profundidad de los personajes prometen convertirla en uno de los thrillers más populares del año.

Más allá de su papel protagónico, Nicole Kidman también es productora ejecutiva, reafirmando su apuesta por historias lideradas por mujeres complejas y poderosas. Como dato curioso, esta es una de las adaptaciones más ambiciosas de la saga, los libros han vendido millones de copias en todo el mundo, y llevaba años en desarrollo antes de concretarse como serie.

Scarpetta estará disponible en Prime Video, con una primera temporada con ocho episodios. Con esta producción, Nicole Kidman no solo suma un nuevo proyecto a su carrera, sino que consolida su lugar como una de las figuras clave del thriller contemporáneo en televisión.

