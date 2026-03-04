Revista
La tenista Aryna Sabalenka anuncia su compromiso con el empresario Georgios Frangulis

La número uno del mundo sorprendió a sus seguidores al compartir el romántico momento de la propuesta rodeada de velas y flores

Marzo 04, 2026 
Tania Franco
Fotos: Aryna Sabalenka y Georgios Frangulis. (Instagram).

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking mundial femenino, anunció su compromiso con el empresario Georgios Frangulis. La noticia fue compartida por la propia deportista a través de redes sociales, donde publicó imágenes del momento en que su pareja le propuso matrimonio.

La deportista acompañó la publicación con un mensaje breve pero significativo: “Por fin puedo llamarlo algo más… prometido”, confirmando así la nueva etapa en su vida personal.

Aryna Sabalenka se ha consolidado como una de las figuras más dominantes del tenis femenino en los últimos años. Con varios títulos importantes en su carrera, la jugadora bielorrusa se mantiene como una de las protagonistas del circuito profesional.

¿Quién es su prometido?

Por su parte, Georgios Frangulis es un empresario conocido en el sector de alimentos y bienestar. Es fundador de la marca internacional Oakberry, una cadena especializada en productos de açaí que se ha expandido a decenas de países.

La relación entre Sabalenka y Frangulis se hizo pública hace algunos años y, desde entonces, el empresario ha sido visto acompañando a la tenista en distintos torneos del circuito. Ahora, la pareja celebra un nuevo capítulo juntos con este compromiso que ya ha comenzado a recibir felicitaciones de seguidores y figuras del deporte.

