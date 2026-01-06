“Creo que Eleven está muerta”: lo que piensa Sadie Sink sobre el final de “Stranger Things”

A pocos meses de que “Stranger Things” llegue a su esperado final, Sadie Sink abrió el debate entre los fans con una confesión inesperada sobre el destino de Eleven, el personaje que ha sido el eje emocional de la historia desde la primera temporada.

Durante su reciente aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el conductor lanzó la pregunta que todos se hacen: ¿sigue viva Eleven al final de la serie? La respuesta de Sadie no pasó desapercibida.

¿Qué pienso yo? Creo que está muerta. Siento que la historia de Mike es como un último cuento, una forma de decirle adiós a la infancia. Es una historia final, y ya. Sadie Sink.

Lejos de confirmar un giro oficial del guion, la actriz dejó claro que se trata de su interpretación personal del final. Para Sadie, el cierre de Stranger Things no tiene que ver únicamente con la supervivencia física de los personajes, sino con algo mucho más simbólico.

Creo que es una forma de sobrellevarlo. Me gusta esta interpretación. Siento que le pone un punto final más fuerte. Sadie Sink.

Por ahora, como ella misma lo dijo, todo queda en manos de la interpretación del espectador. Y quizá ahí radica la verdadera fuerza del final de Stranger Things: cerrar la historia dejando una huella que siga viva mucho después del último episodio.