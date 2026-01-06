Miguel Bosé habla por primera vez del accidente por el que cayó en depresión

Miguel Bosé habló de uno de los episodios más oscuros de su vida, un accidente que lo dejó sin poder moverse y lo sumió en una profunda depresión. En una comversación con Mega, el intérprete dijo, “fue debido a un antiguo accidente de coche. Con el tiempo, entre tanto viaje, mal comer, mal descansar y todo lo que se junta... la espalda se partió y dijo hasta aquí”.

A pesar de las múltiples intervenciones quirúrgicas, Bosé dijo que no obtuvo el resultado esperado para su recuperación, lo que derivó en afectaciones a su carrera y a su vida personal.

“Una fue mal hecha, la primera... tuve que rehacerme otra vez un año más tarde, y ese año de intervalo, fue de invalidez y de dudas y de no poder trabajar, de estar en la cama”.

“Caí en una depresión muy fuerte”, confesó Miguel Bosé al no poder realizar sus actividades cotidianas, lo que lo llevó a plantearse su continuidad sobre los escenarios. Además, Miguel también contó que se enfrentó a la pérdida de su voz. “El no poder hablar durante varios años me permitió ser mucho más consciente de lo que me rodea”.

Sin embargo, después de la tormenta llega la calma y Miguel Bosé reapareció en los escenarios más fuerte que nunca para reencontrarse con su público, demostrando que a pesar de todo lo que vivió, su carrera sigue vigente. El accidente y la depresión, impulsaron a Bosé a fortalecer su carácter.