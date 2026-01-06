Suscríbete
Laura Pausini brilla en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Un ícono mundial de la música, Laura Pausini será una de las artistas estrella de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrará el 6 de febrero de 2026 en el Estadio Olímpico de San Siro de Milán.

Enero 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Laura Pausini entrevista

La única artista italiana reconocida y premiada a nivel mundial, Laura Pausini ha llevado la música italiana más allá de sus fronteras, convirtiéndose en embajadora de un lenguaje universal que une y conmueve a audiencias de todo el mundo. Laura Pausini ha vendido 70 millones de álbumes en todo el mundo, ha ganado un Grammy y un Globo de Oro, y ha sido nominada al Óscar en más de 30 años de exitosa carrera. Laura Pausini encarna con autenticidad el concepto de Armonia, tema central de la Ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Su música, capaz de abarcar generaciones, culturas e idiomas, representa un punto de encuentro entre tradición y contemporaneidad, entre las raíces italianas y una perspectiva internacional.

Su participación en la Ceremonia Inaugural será una auténtica expresión de la identidad y la tradición italianas. Laura Pausini será protagonista en un momento emblemático de gran impacto emocional, ofreciendo al público una experiencia poderosa y colectiva.

Con su participación, la Ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, creada y realizada por Balich Wonder Studio, se consolida como un evento aún más imperdible, destinado a dejar una huella imborrable en la historia olímpica.

