Revista
Entretenimiento

Ana Brenda Contreras revela detalles de por qué fue hospitalizada

La actriz explicó que atravesó por una crisis de salud que la mantuvo varios días en el hospital cuando estaba fuera de México

Marzo 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
ana-brenda-contreras-enfermedad.jpg

Ana Brenda Contreras expresó que estuvo varios días internada en Nueva York, donde después de varios estudios le diagnosticaron la enfermedad que estaba padeciendo, además del agotamiento brutal por el postparto.

En un encuentro con los medios, Ana Brenda dijo, “resultó que era salmonella, y no supimos hasta después de que un amigo de mi esposo me hizo unos estudios y dijo: ‘a ver, chequemos salmonella porque mucha gente trae. Y resultó que era salmonella”.

“Entonces estuvo grueso, estuvo fuerte, yo creo que también se juntó con que traía yo las defensas muy bajas porque estaba postparto, por muchos factores, porque tuve ahí muchas cosas que no estuvieron del todo increíbles en el postparto, pero aquí estoy y no me quejo porque la verdad es que me fue bien. Lo comparto por si a alguien le sirve”, agregó.

Poco después, en el mismo evento, Ana Brenda Contreras compartió, “estuve internada varios días en Nueva York y me hicieron estudios y estudios y las plaquetas bajísimas y claro, nunca se les ocurrió hacerme el estudio de la salmonella y fue salmonella y se siente horrible”.

Por otro lado, sobre su faceta como mamá de Aria, quien nació el 13 de mayo del año pasado, dijo, “ha sido increíble, la amo con todo mi corazón, es una niña muy chispa, una niña demasiado inteligente”.

La actriz aseguró que la pequeña tiene rasgos tanto de ella como de su padre, Zacarías Malhem y otros miembros de la familia, “a los dos, a mi papá un poco. La palabra que ha usado toda nuestra familia está es que es muy mezclada de los dos lados y yo me atrevería a decir tiene lo mejor de todo y eso es increíble”.

Ana Brenda Contreras
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
mana-retira-colaboracion-con-nicky-jam.jpg
Entretenimiento
Maná arranca la segunda etapa de Vivir Sin Aire Tour en Nueva York con dos shows agotados
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Hailey-Bieber-habla-sobre-su-embarazo.jpg
Entretenimiento
Hailey Bieber habló sobre las dificultades que enfrentó cuando esperaba a su hijo
Marzo 05, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
britney-spears-detenida.jpg
Entretenimiento
Britney Spears fue detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Carlos Rivera sorprendió como invitado especial en concierto de Il Volo en el Auditorio Nacional
Entretenimiento
Carlos Rivera aparece por sorpresa en concierto de Il Volo y estrenan canción en el Auditorio Nacional
Marzo 05, 2026
 · 
Tania Franco
Test: ¿Qué tanto sabes de "The Crown"?
Entretenimiento
Test: ¿Qué tanto sabes de “The Crown”?
Octubre 25, 2020
 · 
Caras
emma-watson-gonzalo-hevia.jpeg
Entretenimiento
Se revela el romance de Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevía Baillères
El empresario mexicano está saliendo con la actriz británica y aunque su relación no ha sido confirmada, salieron a la luz fotos de ellos juntos
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
benny blanco selena gomez
Entretenimiento
Selena Gomez sorprende al besar los pies de Benny Blanco y el momento se vuelve viral
Durante una conversación relajada en podcast, la cantante protagonizó un gesto inesperado hacia su prometido que desató reacciones en redes sociales
Marzo 04, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuándo inicia la preventa para los conciertos de Bruno Mars en México 2026?
Entretenimiento
¿Cuándo inicia la preventa para los conciertos de Bruno Mars en México 2026?
El cantante se presentará en el Estadio GNP Seguros de CDMX los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre como parte de su gira “The Romantic Tour”
Marzo 05, 2026
 · 
Tania Franco