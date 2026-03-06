Ana Brenda Contreras revela detalles de por qué fue hospitalizada

Ana Brenda Contreras expresó que estuvo varios días internada en Nueva York, donde después de varios estudios le diagnosticaron la enfermedad que estaba padeciendo, además del agotamiento brutal por el postparto.

En un encuentro con los medios, Ana Brenda dijo, “resultó que era salmonella, y no supimos hasta después de que un amigo de mi esposo me hizo unos estudios y dijo: ‘a ver, chequemos salmonella porque mucha gente trae. Y resultó que era salmonella”.

“Entonces estuvo grueso, estuvo fuerte, yo creo que también se juntó con que traía yo las defensas muy bajas porque estaba postparto, por muchos factores, porque tuve ahí muchas cosas que no estuvieron del todo increíbles en el postparto, pero aquí estoy y no me quejo porque la verdad es que me fue bien. Lo comparto por si a alguien le sirve”, agregó.

Poco después, en el mismo evento, Ana Brenda Contreras compartió, “estuve internada varios días en Nueva York y me hicieron estudios y estudios y las plaquetas bajísimas y claro, nunca se les ocurrió hacerme el estudio de la salmonella y fue salmonella y se siente horrible”.

Por otro lado, sobre su faceta como mamá de Aria, quien nació el 13 de mayo del año pasado, dijo, “ha sido increíble, la amo con todo mi corazón, es una niña muy chispa, una niña demasiado inteligente”.

La actriz aseguró que la pequeña tiene rasgos tanto de ella como de su padre, Zacarías Malhem y otros miembros de la familia, “a los dos, a mi papá un poco. La palabra que ha usado toda nuestra familia está es que es muy mezclada de los dos lados y yo me atrevería a decir tiene lo mejor de todo y eso es increíble”.