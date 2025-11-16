Alfonso Cuarón y Edgar Wright juntos en la premiere de El Sobreviviente en Nueva York

El emotivo encuentro entre ambos cineastas se robó los reflectores y generó gran entusiasmo entre los asistentes y fanáticos del cine. ¡Dos grandes talentos juntos en un mismo evento!

El Sobreviviente, la nueva cinta de Edgar Wright, llegó a cines de México el jueves 13 de noviembre.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 09: (L-R) Colman Domingo, Edgar Wright and Alfonso Cuarón attend “The Running Man” New York Premiere Reception at Lincoln Ristorante on November 09, 2025, in New York, New York. (Photo by Jason Mendez/Getty Images for Paramount Pictures) Jason Mendez/Getty Images for Paramount Pictures

“EL SOBREVIVIENTE”

SINOPSIS

En el futuro cercano, El Sobreviviente es el programa de mayor audiencia en televisión: una competencia mortal donde los concursantes, conocidos como Corredores, deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada movimiento se transmite a un público sediento de sangre y cada día aumenta la recompensa en efectivo. Desesperado por salvar a su hija enferma, Ben Richards (Glen Powell), un hombre de clase trabajadora, es convencido por el encantador pero despiadado productor del programa, Dan Killian (Josh Brolin), de unirse al juego como último recurso. Pero la rebeldía, los instintos y el coraje de Ben lo convierten inesperadamente en el favorito de los fans y en una amenaza para todo el sistema. A medida que los índices de audiencia se disparan, también lo hace el peligro, y Ben debe burlar no solo a los Cazadores, sino a una nación adicta a verlo caer.

