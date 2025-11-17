Suscríbete
Christian Nodal causa polémica al hablar de su boda religiosa con Ángela Aguilar

El intérprete sonorense lanzó una broma sobre su próximo enlace matrimonial

November 17, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El cantante Christian Nodal fue cuestionado sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar, que de acuerdo con la cantante se celebrará en mayo de 2026 en México.

Sin embargo, el cantante hizo un comentario que no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales. Nodal respondió entre risas ante los cuestionamientos sobre su boda, “lo bueno que es con la misma”.

Días antes el cantante se ha limitado a dar detalles sobre la ceremonia, y únicamente confirmó que será una fiesta, “mexicanísima”.

Dos años después de su sorpresiva boda civil, la pareja llegará al altar . Durante una entrevista para el programa colombiano “La kalle”, Nodal dijo que su boda será a puerta abierta para que pueda asistir “todo el pueblo” y “todos sus seres amados”.

Además, dijo que es su esposa Ángela Aguilar quien se está encargando de toda la organización, al igual que la lista de invitados, en la que contó que él solo agregó a 10 personas.

