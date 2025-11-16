“Hay inspiración bíblica a la hora de hacer esa letra”, Rosalía explica su visión de Dios en “LUX”

Rosalía acaba de lanzar LUX, el álbum más arriesgado y profundo de su carrera, donde canta en 13 idiomas. Con el que después de tres años de ausencia musical, regresa con fuerza.

Nace de una búsqueda espiritual e introspectiva que la artista describe como “imposible de explicar”. Con una mezcla de influencias bíblicas, místicas y culturales.

Creo que mi sentimiento o mi conexión con lo divino está intentado explicarse en este proyecto. Es un ejercicio imposible. Es un ejercicio que nunca puede ser completamente satisfactorio. Rosalía.

En una reciente entrevista, Rosalía fue preguntada por su idea de Dios. Cuando le preguntaron si ya había encontrado esa luz, la respuesta de Rosalía fue tan profunda como interesante.

Pienso que no. Precisamente por eso le pongo este título y por eso creo que el disco va de todo esto. Es esa búsqueda al final, yo creo. Rosalía.

Así, su nuevo disco no funciona como una afirmación espiritual, sino un recorrido. Una contradicción de la devoción luchando con el deseo de su propia carnalidad. Una lista de canciones que funcionan más como una sinfonía de preguntas y exploración constante.