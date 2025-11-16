Suscríbete
Entretenimiento

“Hay inspiración bíblica a la hora de hacer esa letra”, Rosalía explica su visión de Dios en “LUX”

Un proyecto que funciona como una búsqueda por lo divino desde las letras de la cantante española

November 16, 2025 • 
Tania Franco
Rosalía habla de Dios

Jamie McCarthy/WireImage

Rosalía acaba de lanzar LUX, el álbum más arriesgado y profundo de su carrera, donde canta en 13 idiomas. Con el que después de tres años de ausencia musical, regresa con fuerza.

Nace de una búsqueda espiritual e introspectiva que la artista describe como “imposible de explicar”. Con una mezcla de influencias bíblicas, místicas y culturales.

Creo que mi sentimiento o mi conexión con lo divino está intentado explicarse en este proyecto. Es un ejercicio imposible. Es un ejercicio que nunca puede ser completamente satisfactorio.
Rosalía.

En una reciente entrevista, Rosalía fue preguntada por su idea de Dios. Cuando le preguntaron si ya había encontrado esa luz, la respuesta de Rosalía fue tan profunda como interesante.

Pienso que no. Precisamente por eso le pongo este título y por eso creo que el disco va de todo esto. Es esa búsqueda al final, yo creo.
Rosalía.

Así, su nuevo disco no funciona como una afirmación espiritual, sino un recorrido. Una contradicción de la devoción luchando con el deseo de su propia carnalidad. Una lista de canciones que funcionan más como una sinfonía de preguntas y exploración constante.

Rosalía
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Dua Lipa - sus mejores covers
Entretenimiento
Los 10 mejores covers de Dua Lipa
November 15, 2025
 · 
Tania Franco
Jacob Elordi revela qué sería si no fuera actor
Entretenimiento
Jacob Elordi revela qué sería si no fuera actor
November 14, 2025
 · 
Tania Franco
Karol G gana el Latin Grammy 2025 - canción del año
Entretenimiento
El conmovedor discurso de Karol G en los Latin Grammy 2025
November 14, 2025
 · 
Tania Franco
stella-banderas-boda.jpeg
Entretenimiento
Stella Banderas, hija de Antonio Banderas comparte las fotos que no habíamos visto de su boda
November 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-latin-grammy-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny lideró la lista de ganadores de los Latin Grammy 2025
El puertorriqueño se llevó a casa cinco galardones, incluyendo Álbum del Año
November 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-margot-robbie.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan el tráiler de “Cumbres Borrascosas”
El drama gótico más esperado regresa al cine desatando una tormenta de pasión y venganza
November 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ariana Grande y Cynthia Erivo en Singapur
Entretenimiento
La verdad detrás del susto de Ariana Grande
Tras el incidente con “Pijama Man”, muchos cuestionaron la reacción de la cantante y Cynthia Erivo, pero hay un trasfondo traumático de su pasado que cobra sentido
November 13, 2025
 · 
Tania Franco
Sydney Sweeney
Entretenimiento
La razones por las que Sydney Sweeney está siendo cancelada
Entre rumores, fracasos en taquilla y tensiones con Zendaya, la actriz de “Euphoria” vive una de las semanas más complicadas de su carrera
November 13, 2025
 · 
Tania Franco
nina-rubin-alejandra-legarreta.jpeg
Entretenimiento
Nina Rubín inicia su nueva etapa como tatuadora
La hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta sorprendió al revelar que una de sus grandes pasiones fuera de los foros es tatuar
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez